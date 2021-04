Le G7 appelle la Russie à cesser ses «provocations» envers l’Ukraine

Les ministres des Affaires étrangères du G7 et le chef de la diplomatie de l’Union européenne ont appelé la Russie lundi à cesser ses « provocations » et à engager une « désescalade » aux frontières de l’Ukraine, où elle a concentré des troupes.

Ces mouvements de soldats, « intervenant sans notification préalable, constituent une menace et un facteur de déstabilisation », ont-ils déclaré dans un communiqué commun, à la veille d’entretiens au siège de l’OTAN à Bruxelles sur la question. Ils ont également appelé Moscou à « la transparence », « comme elle s’y est engagée auprès de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ».

Ils ont également réaffirmé leur « soutien inébranlable à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues » et ont salué « la retenue de l’Ukraine » dans les nouvelles tensions.

L’Ukraine, qui craint que le Kremlin ne cherche un prétexte pour l’attaquer, a accusé la Russie d’avoir massé plus de 80 000 soldats près de sa frontière orientale et en Crimée, annexée par Moscou en 2014. Selon Kiev, les séparatistes prorusses comptent en outre 28 000 combattants et plus de 2000 conseillers et instructeurs militaires russes sur le territoire qu’ils contrôlent.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a appelé l’OTAN à accélérer l’adhésion de son pays afin d’envoyer un « vrai signal » à la Russie. Mais l’OTAN observe la plus grande prudence sur cette demande. La Russie affirme de son côté que Kiev prépare une offensive contre les rebelles, menaçant d’aller à la rescousse de la population des zones séparatistes, où ont été distribués des centaines de milliers de passeports russes.

Deux militaires ont été tués dans des combats avec des séparatistes prorusses dans l’est de l’Ukraine, a annoncé Kiev lundi.