La COVID-19 reprend des forces en Europe après six semaines de déclin

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 augmente à nouveau en Europe, après six semaines de déclin, a annoncé jeudi la direction régionale de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

« Nous constatons une résurgence en Europe centrale et orientale. Les nouveaux cas augmentent également dans plusieurs pays d’Europe occidentale où les taux étaient déjà élevés », a dit le directeur de l’OMS pour l’Europe, Hans Kluge, lors d’une conférence de presse.

Pour le responsable onusien, les Européens doivent « revenir à l’essentiel » pour lutter contre le virus et ses variants, en utilisant les outils en vigueur et accélérant la vaccination. « Nous avons besoin d’élargir notre portefeuille de vaccins », a-t-il insisté.

À l’heure où le débat sur le passeport vaccinal agite l’Europe, l’idée fait son chemin à l’OMS qui si elle ne le « recommande pas […], elle évalue [sa] faisabilité », a indiqué M. Kluge.

La semaine dernière, les nouveaux cas de COVID-19 en Europe ont augmenté de 9 % pour atteindre un peu plus d’un million, selon la branche régionale de l’OMS, qui regroupe une cinquantaine de pays d’Europe et d’Asie centrale. « Cela met fin à une baisse prometteuse de six semaines des nouveaux cas, avec plus de la moitié de notre région enregistrant un nombre croissant de nouvelles infections », a constaté le directeur régional.

La pandémie a également aggravé les inégalités entre les sexes, relève l’OMS. « Les situations d’urgence ont un effet disproportionné sur la santé des femmes — et la COVID-19 ne fait pas exception, les cas confirmés étant plus fréquents chez les femmes et les jeunes adultes », a-t-il souligné.

Il y a cinq semaines, 68 % des 1,3 million de soignants malades de la COVID étaient des femmes, selon les données de l’organisation internationale qui note que les femmes sont plus nombreuses à souffrir de maladies mentales liées à la pandémie et déplore une hausse des violences conjugales.

Sur l’ensemble des 53 pays de la région européenne de l’OMS, 45 ont entamé leur campagne de vaccination.

Selon les données officielles compilées par l’AFP, dans l’Union européenne, 2,6 % de la population a reçu les deux doses d’un des vaccins contre la COVID-19 et 5,4 % a reçu au moins une dose.