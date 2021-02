En Pologne, l'avenir du charbon part en fumée

Dans le plus grand bassin minier d’Europe, c’est une annonce qui fait date : fin septembre 2020, sous l’impulsion de la politique climatique de Bruxelles, le gouvernement polonais s’est résolu à fermer les dernières mines de charbon en son sol d’ici à 2049. Comment accueille-t-on la décision en Silésie, région au sud du pays où « l’or noir » est roi ? Le Devoir a fait incursion dans cette Pologne qui va toujours au charbon, mais plus pour longtemps.

« Bienvenue dans ce foutu enfer ! » Sur un muret de béton affichant les armoiries défraîchies de Bytom, le message est pour le moins saisissant. Porteur de sens, surtout. Dans cette ruelle de Bobrek, un quartier paupérisé de cette ville de 166 000 âmes, les déchets jonchant le sol se mêlent au sinistre décor des façades noircies par le smog. Car cette pauvreté a aussi une odeur. Celle du plastique en combustion mêlée à la houille, recrachée dans la fumée des chaudières, tantôt jaunâtre, tantôt brune.

Qu’ils semblent loin, les temps prospères de cette kolonia — l’une de ces innombrables cités-dortoirs ouvrières en Pologne —, où cinéma, théâtre, restaurant et même casino faisaient battre le cœur du quartier. À 40 ans, Łukasz Trembaczowski est bien placé pour en parler, lui qui a grandi à Bytom. « Vous voyez, cette cour ? Quand l’industrie du charbon tournait encore à plein régime, c’est là que les gens socialisaient », se remémore le sociologue de l’Université de Katowice, en Silésie. « Avant, les travailleurs qui y vivaient n’avaient pas besoin de faire autre chose que de se rendre au boulot. Tous les besoins économiques et sociaux, y compris les factures d’électricité, étaient pourvus par la mine étatique. »

Puis, les premières restructurations post-communistes ont tout fait basculer à Bobrek. À commencer par la fermeture de l’usine sidérurgique locale, il y a près de trente ans. Des sept mines jusque-là actives en 1989, il n’en reste qu’une. Autant dire que la rupture a été douloureuse, dans ce quartier aujourd’hui rongé par l’alcoolisme. Une majorité de ses quelque 5000 habitants vit de l’aide sociale.

Comme pour rappeler cet âge d’or industriel révolu, une longue cheminée rouge et blanc surplombe les chaumières, sous les yeux de Łukasz. En plus d’avoir supprimé des emplois, la fermeture des mines a constitué « une perte de repères pour les habitants d’ici, leur rythme de vie s’étant arrêté subitement », philosophe le chercheur. Un rythme nourri par un va-et-vient incessant, celui « des mineurs qui, avant 6 heures, partaient au boulot », « des enfants qui se rendaient ensuite à l’école, suivies des mères qui allaient faire les emplettes pour le dîner », ou encore « de l’équipe de nuit qui prenait la relève en soirée à la mine… »

Résistance

Mais cet observateur de la vie sous terre ne se fait pas d’illusion : le divorce de la Pologne avec son « or noir » lui semble inéluctable. « Plusieurs localités comme Bytom ont pâti des fermetures dans les années 1990, mais ces dernières ont été mal préparées », argumente-t-il. Et c’est justement cette image de cité désolée que brandissent, en contre-exemple, grands groupes énergétiques et syndicats, pour justifier le maintien de l’exploitation du pire combustible fossile pour la planète. « Leur rhétorique, c’est “n’ayons pas un nouveau Bobrek, voici ce qui pourrait nous arriver en cas de transition trop rapide”. Cela fait peur à une partie de la population, qui appréhende l’avenir. »

Photo: Patrice Sénécal Collaborateur Le Devoir

Cette frilosité à l’idée de tourner la page du charbon a aussi longtemps été le propre des gouvernements successifs en Pologne. Celui du parti national conservateur au pouvoir, le PiS, n’y fait pas exception. En pleine conférence mondiale sur le climat à Katowice (COP24), il y a trois ans, le président du pays, Andrzej Duda, faisait savoir qu’il « serait difficile d’abandonner totalement cette ressource, qui nous assure une souveraineté énergétique ».

Sauf que depuis, le ton a changé. Fin septembre 2020, le gouvernement s’est résolu — sous l’impulsion de la politique de neutralité carbone de Bruxelles — à fermer l’ensemble des dernières mines sur son territoire d’ici 2049. C’est la première fois que Varsovie annonce une date de sortie du charbon, matière qui génère 70 % de l’électricité en Pologne. Et qui fait du pays, de loin, le plus gros « charbonnier » de l’Union européenne.

Au sein du bassin houiller de Silésie, où se concentrent la majorité des 80 000 mineurs actifs du pays, tous ne sont pas prêts à s’affranchir de cette dépendance énergétique. Du moins, pas aussi rapidement, de l’avis de Bogusław Ziętek, à la tête du syndicat Sierpień 80. Veston bleu marine sur le dos, l’ingénieur de formation en est convaincu : « Il nous faut plus de temps, liquider l’industrie ne pourra pas se faire avant 2060 », assure le cinquantenaire, dans son bureau au cœur de Katowice, surnommée la « capitale européenne du charbon ».

« Ce processus nécessite un plan et des moyens solides, mais il n’en est rien : le gouvernement se moque des mineurs et des cinq millions d’habitants de Silésie, avec ce document pathétique de quatre pages qui nous a été envoyé en janvier », assène-t-il. En cause : le fameux « contrat social », censé sceller le sort des travailleurs de l’industrie, toujours en cours de négociation entre État et syndicats. « La mine, ce n’est pas une fabrique de bonbons : ce qu’on y extrait à des centaines de mètres sous terre, ce sont des investissements importants pour le long terme. Et sa liquidation, c’est aussi la disparition de notre identité régionale. »

Une industrie en déclin

Une inquiétude partagée par Rafał Rzaczek. Comme beaucoup de Silésiens, c’est par « tradition familiale » qu’il fait le même métier que les trois générations de mineurs l’ayant précédé. Voilà cinq ans seulement que ce jeune machiniste de 28 ans œuvre à la mine de Bielszowice, à Ruda Śląska. C’est dans cette même localité, à une dizaine de kilomètres au sud de Bytom, que sera donné le coup d’envoi des premières fermetures de mines, avec celle de Pokój, prévue dans quelques mois. Tout un symbole, alors qu’était inaugurée l’une des toutes premières mines de Pologne, il y a près de 270 ans, dans cette ville de 130 000 habitants. Celle de Rafał est censée cesser ses activités dans trois ans. Et, comme bien de ses collègues « qui n’envisagent pas leur avenir autrement qu’à la mine », pas question pour lui de se reconvertir.

« S’il le faut, je déménagerai pour travailler sur un autre gisement. Quoi qu’on en dise, le charbon, c’est ce qui fait vivre nos familles. C’est un peu comme si on disait à un médecin de faire de la peinture parce qu’on ferme son hôpital ! »

Reste que Rafał ne s’en cache pas : les écoles de mineurs comme celle où il a étudié, à Gliwice, séduisent de moins en moins. À l’image d’un secteur qui, maintenu sous perfusion par l’État, année après année, lui aussi périclite : ne reste qu’une vingtaine de mines exploitées en Pologne, à l’heure actuelle. Soit bien loin des 70 qui employaient près de 400 000 personnes, en 1990.

Un manque de rentabilité dont bien des habitants de Ruda Śląska sont au fait. Tiré à quatre épingles dans son fauteuil de vice-maire, Krzysztof Mejer, affiche un optimisme prudent. « On a conscience que c’est la fin de l’industrie minière, et on l’accepte », concède-t-il, tout en déplorant l’opacité du gouvernement dans ce dossier. « La décision prise en septembre, nous l’avons apprise dans les médias ! La transition devra se faire de manière réfléchie, planifiée, concertée et acceptée par la population, y compris localement. On ne sait pas combien de ces mineurs vont perdre leur emploi, prendre leur retraite anticipée ou iront travailler dans d’autres mines… Ruda Śląska dispose d’atouts, mais sans ces informations, nous ne sommes pas en mesure d’aborder la suite sereinement. »

N’empêche, pour ce défenseur des renouvelables, l’impératif de sortie du charbon se trouve ailleurs : rendre l’air de Ruda Śląska plus respirable. Un objectif qui semble tomber sous le sens, dans une Pologne qui compte 33 des 50 villes les plus polluées d’Europe. Sans compter les 50 000 décès prématurés que cause le smog chaque année.

À quelques intersections de l’hôtel de ville — coiffé de panneaux solaires —, c’est aussi l’espoir de se mettre au vert qui anime Tomasz Tomala, 45 ans. « Il n’y a pas d’échappatoire, l’adaptation reste la seule solution, pense ce garagiste à lunettes. Et regardez-moi cette neige : elle n’est même pas blanche ! » Comme souillée par la suie.