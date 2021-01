Une tempête de neige paralyse l’Espagne

Une tempête a enseveli une bonne partie de l’Espagne sous des accumulations de neige jamais vues en 50 ans, faisant au moins quatre morts et laissant des milliers de personnes piégées dans leur véhicule ou coincées dans des gares et des aéroports à l’arrêt, tandis que la neige continuait de tomber samedi.

Les corps d’un homme et d’une femme ont été récupérés par les services d’urgence de la région d’Andalousie après que leur voiture a été emportée par une rivière en crue près de la ville de Fuengirola. Un homme de 54 ans a également été retrouvé sans vie à Madrid sous un important amas de neige, selon ce qu’a indiqué le ministère de l’Intérieur. La police locale de Saragosse, dans le nord du pays, a aussi rapporté la mort par hypothermie d’un homme sans-abri.

Plus de la moitié des provinces espagnoles demeuraient sur un pied d’alerte samedi après-midi, cinq d’entre elles restant au plus haut niveau d’avertissement face à la tempête Filomena.

Dans la capitale, les autorités ont activé l’alerte rouge pour la première fois depuis l’adoption de ce système il y a environ quatre décennies. L’armée a été appelée en renfort pour dégager les automobilistes coincés sur de petites artères, mais aussi sur de grands axes de circulation de Madrid.

Encore pire à venir ?

Plus de 50 centimètres de neige sont tombés dans la capitale. À 7 h samedi matin, l’agence météorologique nationale, l’AEMET, avait déjà enregistré la plus forte chute de neige en 24 heures depuis 1971 dans la ville.

L’AEMET avait prévu que certaines régions recevraient plus de 24 heures de précipitations continues en raison de la rare combinaison d’une masse d’air froid stagnante au-dessus de la péninsule ibérique avec l’arrivée de la tempête Filomena, plus chaude, en provenance du sud.

L’agence s’attendait à ce que la tempête poursuive sa trajectoire vers le nord-est tout au long de la journée de samedi, suivie d’une vague de froid.

Le ministre espagnol des Transports, José Luis Abalos, a prévenu que « la neige va se transformer en glace et nous entrerons dans une situation peut-être encore plus dangereuse que celle que nous connaissons actuellement ».

Il a ajouté que la priorité était d’aider ceux dans le besoin et d’assurer la chaîne d’approvisionnement pour les denrées alimentaires et autres produits de base.

« La tempête a dépassé nos prévisions les plus pessimistes. »

La circulation était perturbée ou carrément interrompue sur plus de 650 routes samedi matin, selon les autorités espagnoles qui ont exhorté la population à rester à l’intérieur et à éviter tout déplacement non essentiel.

Les régions de Castille-La Manche et de Madrid, qui comptent près de 8,6 millions d’habitants, ont annoncé que les écoles ne rouvriraient pas leurs portes avant mercredi, au plus tôt.