L’Union européenne approuve le vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19

L’Agence européenne des médicaments (AEM) a autorisé lundi le vaccin contre la COVID-19 du duo Pfizer-BioNTech, ouvrant la voie à un possible coup d’envoi des vaccinations dans l’Union européenne (UE) avant la fin de l’année.

L’AEM, basée à Amsterdam, avait avancé d’une semaine la réunion, initialement prévue le 29 décembre, au cours de laquelle elle devait annoncer sa décision, alors que l’Allemagne et d’autres pays ont fait pression pour une décision rapide.

« Je suis ravie d’annoncer que le comité scientifique de l’AEM s’est réuni aujourd’hui et s’est montré favorable à une autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans l’UE pour le vaccin développé par Pfizer et BioNTech », a déclaré la directrice générale de l’AEM, Emer Cooke, au cours d’une conférence de presse en ligne.

« Notre avis scientifique ouvre la voie à la première autorisation de mise sur le marché dans l’UE », a-t-elle affirmé, précisant que l’autorisation doit couvrir l’ensemble des 27 États membres de l’Union européenne.

« C’est un pas en avant important dans la lutte contre cette pandémie à l’origine de souffrances et d’épreuves », a-t-elle déclaré. « Il s’agit vraiment d’une réussite scientifique historique, en moins d’un an, un vaccin aura été développé et autorisé contre cette maladie. »

Les appels à une action rapide s’étaient multipliés après que le Royaume-Uni et les États-Unis ont accordé une autorisation d’urgence au vaccin développé par le géant américain Pfizer et l’entreprise allemande BioNTech.

Emer Cooke a ajouté lundi qu’il n’existe pour l’instant « aucune preuve » permettant de dire que le vaccin Pfizer-BioNTech ne protégerait pas contre la nouvelle souche du coronavirus SRAS-CoV-2, signalée principalement au Royaume-Uni.

BioNTech et Pfizer « prêts » à livrer le vaccin en Europe

Les laboratoires BioNTech et Pfizer ont affirmé lundi être « prêts » à livrer leur vaccin aux pays de l'Union Européenne.

« Nous nous tenons prêt à commencer la livraison des premières doses de vaccins dès que nous aurons eu le feu vert de l'Union Européenne », a affirmé le président de l'allemand BioNTech, Ugur Sahin, dans un communiqué.

« Ce jour est particulièrement émouvant pour nous chez BioNTech [...]. Nous sommes ravis de faire un pas de plus vers la potentielle livraison du premier vaccin en Europe pour aider à combattre cette pandémie dévastatrice », a-t-il ajouté depuis Mayence, en Allemagne, siège de son laboratoire.

« Si la Commission européenne délivre une autorisation, nous sommes prêts à débuter la livraison du vaccin sur les sites désignés par les gouvernements partout dans l'UE », a de son côté indiqué Albert Bourla, directeur général de l'américain Pfizer.

L'Agence européenne des médicaments a autorisé lundi le vaccin Pfizer-BioNTech, le premier qui pourra être distribué en Europe pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

La Commission européenne doit désormais officiellement approuver cette autorisation, pour lancer les campagnes de vaccination des populations.

Les premières injections débuteront dès dimanche, a déjà prévenu la Commission.

L'Union Européenne a réservé près de 200 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech, avec une option de 100 millions de doses supplémentaires.

Ce vaccin a fait preuve de son efficacité dans 95% des cas lors des essais cliniques à grande échelle menés par les entreprises.

Plusieurs pays, comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou le Canada ont déjà autorisé ce vaccin et débuté la vaccination.