Attentats de 2015 en France: des peines allant de 4 ans de prison à la perpétuité

La cour d’assises spéciale de Paris a prononcé mercredi des peines allant de 4 ans de prison à la perpétuité dans le procès des attentats qui avaient fait 17 morts en région parisienne en janvier 2015.

Elle a condamné à 30 ans de réclusion criminelle le principal accusé, Ali Riza Polat, pour « complicité » des crimes « terroristes » commis par les frères Saïd et Chérif Kouachi et Amédy Coulibaly lors des attentats contre l’hebdomadaire Charlie Hebdo et un magasin Hyper Cacher. Il échappe ainsi à la réclusion criminelle à perpétuité réclamée par l’avocat général. Son avocate a immédiatement annoncé qu’il ferait appel de sa condamnation.

La compagne en fuite d’Amédy Coulibaly, Hayat Boumeddiene, jugée par défaut pour son rôle dans la préparation des attentats, a été condamnée à la même peine.

Mohamed Belhoucine, présumé mort en Syrie et qui était jugé par défaut, a été condamné à la plus lourde peine, la prison à perpétuité.

La cour a par ailleurs écarté la qualification terroriste pour six des onze accusés présents, retenant simplement « l’association de malfaiteurs ».

Il aura fallu trois mois d’audiences intenses et chaotiques dans ce procès hors normes pour obtenir ce verdict.

De nombreuses parties civiles ont garni les bancs de la salle d’audience pour la lecture de ce verdict historique. Parmi elles des proches des victimes des attaques, l’ex-otage de l’Hyper Cacher Lassana Bathily et des survivants du massacre à Charlie Hebdo, notamment son directeur de la rédaction Riss.

Dans un éditorial publié mercredi, le responsable du journal satirique a estimé qu’une fois la décision de la justice rendue, « le cycle de la violence […] se sera enfin refermé, au moins sur le plan pénal car, humainement, les répercussions ne s’effaceront jamais ».

Entre le 7 et le 9 janvier 2015, trois jours de terreur avaient secoué la France et fait 17 morts : 11 dans l’attaque contre Charlie Hebdo, quatre dans celle contre l’épicerie Hyper Cacher et deux policiers en marge de ces attentats.