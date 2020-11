Nicola Sturgeon n’a «jamais été aussi certaine» de réaliser l’indépendance de l’Écosse

La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, affirmera samedi lors du congrès du Parti indépendantiste écossais (SNP), dont elle est aussi la dirigeante, n’avoir « jamais été aussi certaine » que la province britannique va obtenir son indépendance.

« L’indépendance est clairement en vue : avec un objectif commun, de l’humilité et beaucoup de travail, je n’ai jamais été aussi certaine que nous la réaliserons », déclarera la dirigeante du SNP devant ses membres, selon l’agence de presse britannique PA.

Même si « notre objectif principal doit rester l’élimination de la COVID-19 de notre territoire, l’Écosse doit se tenir prête pour ce qui vient après », va-t-elle ajouter à Glasgow.

Les demandes pour une Écosse indépendante, cheval de bataille de Nicola Sturgeon, reviennent en force après la gestion très critiquée de l’épidémie de coronavirus par Londres.

C’est désormais une « opinion soutenue et majoritaire dans l’opinion publique », selon la dirigeante indépendantiste, qu’un sondage réalisé début octobre par Ipsos Mori créditait d’un « très fort » soutien du public, satisfait à 72 % de sa gestion de la pandémie.

Sa formation apparaît donc en position de force à l’approche des élections locales de mai prochain. Le SNP pourrait rafler de nombreux sièges au parlement décentralisé d’Holyrood, chargé de prendre ses propres décisions en matière d’éducation, de santé et de transport.

Mme Sturgeon avait promis en septembre de fixer avant ce scrutin les termes et la date d’un second référendum sur l’indépendance de la province britannique, malgré le refus de Londres.

Un tel scrutin a déjà été organisé en 2014 et les Écossais ont voté à 55 % pour rester au sein du Royaume-Uni. Depuis, le premier ministre britannique, Boris Johnson, a exclu à plusieurs reprises de permettre à l’Écosse d’organiser un nouveau référendum, arguant qu’il s’agissait d’un vote qui arrivait « une fois par génération ».

Mais Nicola Sturgeon soutient, elle, que le Brexit a changé la donne pour les Écossais. La province britannique a en effet massivement voté en 2016 contre la sortie de l’Union européenne, adoptée à l’échelle nationale et effective depuis fin janvier.

« Le peuple écossais a le droit de choisir son avenir, dira Mme Sturgeon samedi, la question qui se pose à tous pour les élections de mai est la suivante : qui devrait prendre les décisions qui façonnent notre avenir ? ».

Elle encouragera ses troupes à « démontrer avec sang-froid et patience que l’Écosse est prête à prendre sa place dans la grande famille des nations indépendantes ».