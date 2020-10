Un second référendum sur l’indépendance calédonienne… en attendant le troisième

Les Québécois qui en ont assez d’entendre parler de référendum devraient éviter la Nouvelle-Calédonie. Dimanche, les 180 000 électeurs inscrits sur la liste électorale se rendront aux urnes pour la seconde fois en deux ans afin de se prononcer sur l’indépendancede cet archipel de la mer de Corail situé au large de l’Australie. Le scrutin a beau se tenir dans l’isolement le plus complet à cause de la pandémie de COVID-19 (même les journalistes français n’ont pu se rendre sur place), il pourrait réserver des surprises.

Faute de sondages, les observateurs en sont réduits à faire des conjectures. « Le résultat pourrait être plus serré que prévu, dit l’historien Frédéric Angleviel, de l’Université de la Nouvelle-Calédonie. En 2018, il y avait eu 20 % d’abstention. Si un peu plus d’électeurs se présentent aux urnes, comme on peut le penser, cela pourrait réserver des surprises. »

C’est ce qui s’était produit en 2018. Alors qu’on annonçait la victoire du non à près de 70 % et que les « loyalistes » n’obtinrent que 56,7 % des voix. La défaite du camp du oui s’était soudain transformée en victoire psychologique, et les indépendantistes avaient défilé pacifiquement dans les rues. Dimanche, la question sera la même qu’en 2018 : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonieaccède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? »

Une démarche originale

Aussi étrange que cela puisse sembler aux Québécois qui ont vécu les référendums de 1980 et 1995, Paris a adopté pendant toute la campagne référendaire une étonnante attitude de neutralité. Tout au plus le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) a-t-il reproché à l’État d’avoir autorisé l’utilisation du drapeau tricolore et de la Marseillaise par le camp du non.

Il faut dire que ce référendum est le fruit d’une démarche tout à fait originale lancée par l’ancien premier ministre socialiste Michel Rocard. Les accords de Matignon (1988) complétés par ceux de Nouméa (1998) prévoyaient la tenue de trois référendums successifs sur l’indépendance. D’abord prévu en 2008, puis reporté de dix ans, le premier s’est donc tenu en 2018. En cas de victoire du non dimanche, un troisième est déjà prévu en 2022. Sur les 245 000 habitants de l’archipel, seuls 180 000 ont le droit de vote. Le corps électoral étant gelé depuis 2007, pour voter, il faut pouvoir justifier d’une résidence permanente depuis au moins 1998. Ce qui a pour effet de permettre aux autochtones kanaks de représenter 45 % du corps électoral alors qu’ils représentent à peine le tiers de la population.

« Ce processus unique fut le fruit d’un compromis, dit Frédéric Angleviel. Ceux qu’on appelle les loyalistes voulaient s’accorder 20 ans de paix. Les indépendantistes ont exigé trois référendums afin de leur permettre un certain apprentissage des responsabilités. »

Depuis 2018, le clivage politique n’a guère évolué. Les Kanaks sont à 90 % en faveur de l’indépendance. Leurs représentants dénoncent une « économie de comptoir » essentiellement basée sur l’exportation des richesses naturelles. La Nouvelle-Calédonie détient environ 25 % des réserves mondiales de nickel connues.

Selon les partisans du oui, les accords de Nouméa ont ouvert un processus de « décolonisation » en permettant la décentralisation de nombreuses compétences en direction du Congrès et des assemblées des trois provinces. La Nouvelle-Calédonie participe même à plusieurs organisations internationales de la région.

Un processus irréversible ?

« Nous sommes au bout du bout d’un processus irréversible, irrépressible, qui porte la nécessité de l’indépendance », déclarait au journal L’Humanité Paul Néaoutyine, président de la province du nord, à majorité kanak. Les indépendantistes disent avoir bon espoir de rallier plus de non-Kanaks à leur projet. Notamment ceux qu’on appelle les Caldoches, souvent descendants de bagnards déportés au XIXe siècle.

En cas de victoire du oui, Paris s’est engagé à respecter le choix démocratique et à entreprendre un processus de transition qui pourrait s’étaler sur plusieurs années. Si les indépendantistes souhaitent une « indépendance en partenariat » avec la France, les opposants pointent de leur côté la grande dépendance économique des îles. Environ 9000 Calédoniens sont fonctionnaires et la population jouit des mêmes aides sociales que dans la métropole. Les opposants à l’indépendance pointent le Vanuatu voisin, devenu indépendant en 1980 et où la Chine a massivement investi. Ce n’est pas sans raison que l’Australie arécemment acheté des sous-marins français.

L’idéal serait de s’asseoir à la table de négociations afin de trouver un nouvel accord. Quitte à convoquer un nouveau référendum dans 5 ou 10 ans.

Depuis le tournant du siècle, la Nouvelle-Calédonie a connu une prospérité relative à cause des cours du nickel et des projets d’investissement, dont celui de la minière canadienne Falconbridge. Outre le nickel, l’archipel permet à la France de jouir d’une immense zone maritime exclusive ainsi que de fonds marins qui regorgent de terres rares. Nouméa accueille aussi le plus grand contingent militaire français du Pacifique.

« Depuis 20 ans, les deux blocs politiques n’ont pas beaucoup évolué, dit Frédéric Angleviel. Personne n’a réussi à convaincre l’autre. On ne voit pas vraiment de compromis à l’horizon. » Si dimanche le non l’emporte dans les mêmes proportions qu’en 2018, il n’est pas exclu que les parties reportent le référendum prévu en 2022. « L’idéal serait de s’asseoir à la table de négociations afin de trouver un nouvel accord, dit Frédéric Angleviel. Quitte à convoquer un nouveau référendum dans 5 ou 10 ans. »