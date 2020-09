La Biélorussie arrête une opposante ayant renoncé à l’exil

La Biélorussie a confirmé mardi l’arrestation de l’opposante Maria Kolesnikova, figure de la contestation inédite visant le président Alexandre Loukachenko, après avoir échoué, selon ses proches, à la forcer à s’exiler en Ukraine. Une situation qui a de nouveau suscité l’inquiétude à l’international.

Emmenée de force à la frontière entre la Biélorussie et l’Ukraine dans la nuit de lundi à mardi, Mme Kolesnikova a fait échouer son expulsion en « déchirant son passeport », ont raconté depuis Kiev ses deux collaborateurs qui étaient alors à ses côtés, Anton Rodnenkov et Ivan Kravtsov, qui ont pour leur part fait le choix de quitter leur pays.

Maria Kolesnikova « criait qu’elle n’irait nulle part » et « s’est extirpée par la fenêtre de la voiture avant de se diriger vers la frontière biélorusse » où elle a été arrêtée, a indiqué M. Rodnenkov.

Les deux hommes ont raconté avoir été emmenés de force lundi matin par des inconnus et transportés dans diverses administrations menottés et un sac sur la tête. Interrogés et menacés de poursuites judiciaires, ils se sont finalement vu proposer de quitter le pays aux côtés de Mme Kolesnikova.

« Ce qui les intéressait, c’était le transport de Maria Kolesnikova hors des frontières. Ils l’expliquaient par la nécessité d’une désescalade de la situation » en Biélorussie, a expliqué Ivan Kravtsov.

Maria Kolesnikova est la dernière des trois figures féminines de l’opposition durant la campagne présidentielle à demeurer en Biélorussie. Les deux autres, la candidate Svetlana Tikhanovskaïa et Veronika Tsepkalo, se sont exilées à l’étranger.

« Kolesnikova est actuellement détenue », a confirmé à l’AFP le porte-parole des gardes-frontières biélorusses, Anton Bytchkovski.

Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, s’est déclaré mardi soir « profondément inquiet des informations sur l’enlèvement et la tentative d’expulsion forcée de dirigeants de l’opposition en Biélorussie ». Washington songe pour le moment à de nouvelles sansctions contre le régime d’Alexandre Loukachenko. La France avait condamné un peu plus tôt « les arrestations arbitraires et les pratiques d’exil forcé » en Biélorussie, et appelé à faire « toute la lumière » sur le cas de Maria Kolesnikova.

« Besoin d’aide »

S’exprimant plus tôt mardi sur cette affaire, M. Loukachenko avait donné une tout autre version des faits, assurant que Mme Kolesnikova avait été jetée d’une voiture « en marche » par ses deux collègues alors qu’ils fuyaient vers l’Ukraine. Il a assuré négocier avec Kiev la remise des deux autres personnes qui se trouvaient dans le véhicule.

Cette version avait été démentie dès le matin par les autorités ukrainiennes.

Maria Kolesnikova, 38 ans, avait disparu lundi à Minsk, « enlevée » selon ses proches et embarquée dans un véhicule contre son gré.

La figure de proue de l’opposition, Svetlana Tikhanovskaïa, elle-même exilée en Lituanie, a réclamé sa libération immédiate.

Ce type de situation « ne peut pas être la norme en Europe, ni dans un monde civilisé », a-t-elle déclaré lors d’une intervention par visioconférence devant l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE). « Mon peuple, ma nation ont besoin d’aide », a dit Mme Tikhanovskaïa, dont une collaboratrice a disparu à son tour mardi selon son équipe de campagne.

Une action en soutien à Maria Kolesnikova a rassemblé une centaine de personnes à Minsk, mardi soir, avant d’être dispersée par la police, qui a procédé à des arrestations.

« Persécution politique »

Dans une entrevue accordée à plusieurs médias publics russes, Alexandre Loukachenko a assuré mardi que « si la Biélorussie tombe, la prochaine sera la Russie ». « Si Loukachenko s’écroule, tout le système s’écroulera, suivi de toute la Biélorussie », a-t-il ajouté.

Après avoir accusé Moscou pendant la campagne électorale de chercher à l’écarter à cause de son refus de se soumettre aux ambitions russes, M. Loukachenko a effectué un virage à 180 degrés, plaidant pour le soutien de la Russie quant à la mobilisation de foules jamais vues depuis son arrivée au pouvoir en 1994. Il dénonce désormais un complot occidental visant son pays.

Nombre de meneurs de la contestation ont été contraints à l’exil ou incarcérés. Les autorités ont engagé contre le « conseil de coordination » formé par l’opposition des poursuites judiciaires pour « menace à la sécurité nationale ».

Depuis un mois, des manifestations hebdomadaires ont réuni chaque dimanche plus de 100 000 personnes à Minsk contre la réélection jugée frauduleuse d’Alexandre Loukachenko le 9 août.

Le pouvoir biélorusse a dans le passé déjà eu recours à l’exil forcé pour éloigner ses détracteurs. Mme Tikhanovskaïa elle-même est partie en Lituanie juste après le scrutin, sous la pression selon ses partisans.

La semaine dernière, une autre membre du « conseil de coordination », Olga Kovalkova, avait raconté avoir été contrainte à l’exil en Pologne.

« Le danger est réel de voir la Biélorussie sombrer dans l’illégalité et la persécution politique », s’est alarmée mardi la secrétaire générale du Conseil de l’Europe, Marija Pejcinovic Buric.

M. Loukachenko a exclu toute concession au mouvement de protestation, évoquant une vague révision de la Constitution et recevant sur ces points le soutien de Moscou.