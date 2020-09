Retour à l’école en Europe après six mois chaotiques

Après six mois de scolarité en pointillés, des millions d’élèves de France, Belgique ou Grande-Bretagne font leur rentrée ce mardi dans des établissements scolaires qui ont dû complètement se réorganiser pour éviter la propagation de la COVID-19.

Les petits Français, Belges et Britanniques ouvrent le traditionnel bal du mois de septembre. Leurs pairs allemands, nord-irlandais ou écossais notamment les ont précédés en août.

Écoliers, collégiens et lycéens n’ont pas retrouvé l’école « d’avant », compte tenu des mesures sanitaires inédites entourant cette rentrée.

Effectifs réduits en Grèce, en Serbie ou en Bosnie, entrées en horaires ou en jours décalés comme en Grande-Bretagne pour éviter aussi une congestion dans les transports en commun, horaires de cours raccourcis ailleurs, masques obligatoires généralement à partir de 11-12 ans (dès la maternelle en Grèce).

Tandis que presque partout en Europe, le nombre de contaminés a recommencé à augmenter, les autorités veulent à tout prix éviter que les établissements scolaires ne deviennent des foyers de diffusion de l’épidémie de coronavirus.

« Pas de risque zéro »

En France, 12,4 millions d’élèves de tous niveaux sont accueillis à partir de mardi, pour une rentrée « la plus normale possible », espère le gouvernement, mais en suivant des prescriptions très précises.

Parmi celles-ci, figurent notamment le port du masque obligatoire pour les enseignants et les élèves à partir de 11 ans, y compris à l’extérieur, mais aussi, par exemple, la fin de la distanciation obligatoire dans les cours de récréation ainsi que dans les espaces clos quand elle n’est pas matériellement possible.

Dans d’autres pays, les enfants sortiront par rotations en récréation pour éviter des cours bondées. C’est le cas de la Grèce où la rentrée prévue le 7 septembre pourrait être retardée d’une semaine, le temps de tout mettre en place.

En Grande-Bretagne, il est déconseillé aux parents d’élèves de rester dans l’établissement à discuter trop longtemps avec d’autres géniteurs. À Londres, la société des transports a mis en place des autobus spéciaux pour transporter les élèves. Les autorités encouragent aussi les élèves à marcher ou se rendre à vélo à l’école, alors que les revirements du gouvernement sur le port du masque au collège ont suscité des critiques.

En Espagne, l’un des pays européens à avoir payé le plus lourd tribut, le premier ministre Pedro Sanchez s’est voulu rassurant mardi. « Les écoles sont bien plus sûres que les autres endroits même s’il n’y a pas de risque zéro dans une épidémie », a-t-il dit.

Dans la péninsule où la rentrée s’échelonnera entre le 4 et le 15 septembre selon les régions, c’est dès six ans que les enfants devront porter le masque à l’école, et à tout moment.

Autre inquiétude des enseignants : comment faire revenir dans l’univers de l’école certains enfants ayant totalement décroché pendant le confinement ?

En France, en Belgique et ailleurs, après deux mois de confinement de mi-mars à mi-mai, seuls certains niveaux jugés prioritaires avaient ensuite pu retourner en classe avant la coupure de l’été.

La Belgique a également maintenu la rentrée ce 1er septembre, sa Première ministre Sophie Wilmès jugeant « fondamental que les enfants puissent reprendre une vie scolaire normale ou aussi normale que possible ».

Risque vs bénéfices

Une opinion partagée par le gouvernement britannique, selon lequel les bénéfices d’un retour à l’école (cette semaine en Angleterre et au Pays de Galles) sont plus importants que les risques potentiels.

Critiqué pour sa gestion de la pandémie qui a fait plus de 41 000 morts au Royaume-Uni, le premier ministre Boris Johnson s’emploie depuis plusieurs jours à rassurer parents et élèves.

Le ministre de l’Éducation Gavin Williamson a souligné à quel point ce retour à l’école « est important pour l’éducation des enfants mais aussi pour leur développement et leur bien-être ».

La Belgique, pays de 11,5 millions d’habitants, connaît l’un des plus forts taux de mortalité au monde rapporté à la population. Elle a entouré cette rentrée de précautions, comme l’obligation de limiter à cinq personnes au-delà de son foyer ses « contacts sociaux rapprochés » (possibles à moins d’1,50 m sans masque) jusqu’au 1er octobre.

En Italie aussi, la rentrée prévue à compter du 14 septembre suscite de fortes préoccupations. À tel point que trois régions du sud ont décidé de repousser le retour en classe à la fin septembre. Tout un éventail de mesures est prévu : distanciation, port du masque, horaires décalés, rotations dans les cantines. Et particularité locale, le gouvernement a acheté 2,5 millions de pupitres à forme spéciale pour garantir la bonne distance entre les 8,3 millions d’élèves.