L’Occident demande la vérité sur Alexeï Navalny

Les pays occidentaux ont pressé jeudi la Russie d’enquêter sur la tentative d’empoisonnement présumée de l’opposant Alexeï Navalny, quand le Kremlin jugeait de son côté hâtif de considérer que son ennemi numéro 1 avait été la victime d’un geste criminel.

La France et les États-Unis ont, comme la chancelière allemande Angela Merkel, appelé Moscou à établir la vérité, après que les médecins allemands traitant M. Navalny à Berlin ont conclu lundi qu’il présentait des « traces d’empoisonnement ».

Le Kremlin a jugé prématurées ces conclusions, aucune substance toxique précise indicatrice d’un crime n’ayant été identifiée. « Une enquête doit avoir un motif, et pour cela il faudrait déterminer la substance » en cause, a dit Dmitri Peskov, le porte-parole du président Vladimir Poutine. « L’analyse médicale de nos médecins et celle des Allemands concordent complètement. Mais leurs conclusions diffèrent. Nous ne comprenons pas cet empressement chez les collègues allemands », a-t-il ajouté.

Selon lui, l’empoisonnement « est une piste parmi d’autres. Mais il y a beaucoup d’autres pistes médicales ». « Nous ne savons pas s’il y a eu empoisonnement ou non », a-t-il conclu. Il a par ailleurs qualifié de rumeur « sans fondement » les accusations d’opposants voyant la main du Kremlin derrière ce qui est arrivé à M. Navalny, placé dans un coma artificiel à l’hôpital berlinois de la Charité.

La diplomatie russe a également dénoncé des « accusations profondément offensantes » à l’encontre des médecins russes, qui ont « immédiatement fourni à M. Navalny une assistance hautement qualifiée ». Elle a évoqué la « précipitation suspecte » des Occidentaux pour accréditer la thèse de l’empoisonnement.

Les médecins allemands soignant l’opposant ont annoncé qu’il avait été intoxiqué par « une substance du groupe des inhibiteurs de la cholinestérase », mais sans pouvoir préciser dans l’immédiat laquelle. Ces produits sont susceptibles d’être utilisés, à faible dose, contre la maladie d’Alzheimer. Mais en fonction du dosage, ils peuvent être très dangereux et produire aussi des agents neurotoxiques puissants, du type de l’agent innervant Novitchok.

M. Navalny reste dans un état grave, même si sa vie n’est pas en danger. Les médecins se sont refusés à tout pronostic quant à l’évolution de son état de santé.

Les proches de M. Navalny dénoncent pour leur part un empoisonnement intentionnel depuis son malaise jeudi dans un avion qui le conduisait de la Sibérie à Moscou.

Lorsqu’il était hospitalisé dans la ville sibérienne d’Omsk, les médecins russes avaient rejeté cette thèse puis bloqué un temps son transfert vers un hôpital étranger. Les partisans de l’opposant soupçonnent que son départ pour l’Allemagne a été retardé afin que le poison qu’il aurait ingéré devienne plus difficile à détecter. Les médecins russes avaient pour leur part argué d’un état « instable » de M. Navalny rendant son transfert dangereux.

Pour les capitales occidentales, le doute n’est guère permis. Angela Merkel a été la première à exhorter la Russie « à régler de manière urgente cette affaire jusque dans les moindres détails et en pleine transparence ». Paris a jugé une telle enquête « indispensable ».