Le résultat des élections en Biélorussie rejeté par l’Union européenne

L’Union européenne (UE) ne reconnaît pas le résultat de l’élection présidentielle en Biélorussie, ont déclaré mercredi le président du Conseil, Charles Michel, et la chancelière allemande, Angela Merkel, après un sommet extraordinaire des 27 dirigeants de l’UE.

Assurant que l’Union était « aux côtés » du peuple de ce pays, M. Michel a ajouté que l’UE allait « bientôt » prendre des sanctions contre un nombre « substantiel » de dirigeants du régime d’Alexandre Loukachenko, responsables « de violences, de répressions et de fraudes électorales ».

« Nous soutenons fermement le droit du peuple biélorusse à déterminer son propre destin », a insisté Charles Michel, affirmant l’unité des 27 sur le sujet après leur réunion par visioconférence.

La chancelière Merkel a souligné que les Biélorusses devaient « trouver leur propre voie », avant d’appeler à un dialogue national incluant M. Loukachenko.

« Les gens en Biélorussie savent ce qu’ils veulent (…) C’est pourquoi nous voulons une voie indépendante pour la Biélorussie où les conditions politiques sont décidées par le pays lui-même » de manière « pacifique et par le dialogue », a-t-elle ajouté.

Elle a par ailleurs révélé que M. Loukachenko n’avait pas souhaité s’entretenir avec elle au téléphone.

Interrogée sur la question de savoir si l’UE prônait une nouvelle élection, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a répondu que c’était la population elle-même qui demandait un nouveau scrutin « libre et équitable ».

« Nous soutenons le peuple biélorusse pour qu’il choisisse le chemin qu’il veut suivre », a-t-elle ajouté.

De son côté le premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, déclaré à l’issue du sommet de l’UE qu’une nouvelle élection présidentielle devait avoir lieu, estimant que celle du 9 août « ne pouvait pas être considérée comme juste, libre et démocratique ».

Il a ajouté qu’à la demande de la Pologne, les 27 s’étaient mis d’accord pour impliquer des organisations internationales comme l’OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe), « afin de pouvoir éventuellement aussi soutenir le processus de démocratisation, par exemple en supervisant la préparation des prochaines élections, si la situation évolue de cette manière ».

Les 27 dirigeants européens se sont réunis par visioconférence pour un sommet extraordinaire sur la crise en Biélorussie, au 11e jour de manifestations dans ce pays.

Juste avant la réunion, la figure de proue de l’opposition biélorusse, Svetlana Tikhanovskaïa, avait exhorté les 27 de l’UE à rejeter les résultats de la présidentielle du 9 août qu’elle a qualifiée de « frauduleuse ».

Contrôle renforcé

Le président biélorusse a ordonné mercredi au gouvernement d’empêcher les troubles et de renforcer les frontières.

« Il ne doit plus y avoir aucun trouble à Minsk. Les gens sont fatigués et demandent la paix et la tranquillité », a déclaré Alexandre Loukachenko après une réunion avec son Conseil de sécurité, selon des propos retransmis par l’agence de presse d’État Belta.

« L’écrasante majorité (de la population) est habituée à vivre dans un pays calme et nous devons rendre ce pays calme de nouveau », a-t-il ajouté, sur fond de manifestations quotidiennes de l’opposition.

Il a également ordonné le renforcement des contrôles aux frontières « afin d’empêcher que des militants, des armes, des munitions ou de l’argent provenant d’autres pays entrent en Biélorussie pour financer les émeutes ».

M. Loukachenko a aussi demandé à l’armée de porter une « attention particulière aux mouvements des troupes de l’OTAN sur le territoire de la Pologne et de la Lituanie », deux pays frontaliers de la Biélorussie. Il a appelé à « ne pas hésiter à diriger les forces armées et les équipements en direction de leurs mouvements ».

Enfin, il a exhorté le gouvernement à « s’assurer du bon fonctionnement des entreprises » après que l’opposition a lancé un appel à la grève suivi dans plusieurs industries vitales pour l’économie biélorusse.

Officiellement déclaré vainqueur avec plus de 80 % des voix à l’issue d’une présidentielle contestée, M. Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, fait face à une pression croissante tant en Biélorussie qu’à l’étranger. Il a rejeté à plusieurs reprises l’idée d’un départ.