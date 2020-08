Refonte contestée de la santé publique au Royaume-Uni

Le gouvernement britannique a annoncé mardi la refonte des agences de santé publique au sein d’un nouvel organisme chargé de mieux lutter contre le nouveau coronavirus et d’autres maladies infectieuses, un grand chamboulement jugé inopportun par l’opposition en pleine pandémie.

Un nouvel organisme, le National Institute for Health Protection (NIHP), regroupera désormais sous la même coupole l’agence anglaise de santé publique affiliée au ministère de la Santé (Public Health England, PHE), le centre conjoint de biosécurité et le programme de recherche de contacts des contacts des malades de la maladie COVID-19.

Cet organisme a pour mission de « protéger les gens de menaces extérieures contre la santé du pays », comme « des pandémies » ou des « armes biologiques » a annoncé le ministre de la Santé, Matt Hancock, lors d’une conférence de presse à Londres.

L’objectif est d’avoir « une réponse plus cohérente » face à ces menaces, a-t-il justifié. « Ma plus grande peur est qu’une nouvelle grippe, ou une autre alerte de santé majeure, nous frappe maintenant en plein milieu de notre bataille contre le nouveau coronavirus ».

Mais cette réforme a été vertement critiquée par le Parti travailliste, qui l’a jugée « irresponsable » en pleine pandémie. « Une réorganisation structurelle au milieu d’une pandémie est chronophage et demande de l’énergie », a commenté le responsable de la santé au sein de la principale formation d’opposition, Jonathan Ashworth.

Il a également accusé le gouvernement de vouloir détourner l’attention de ses propres erreurs. Le Royaume-Uni, pays d’Europe le plus touché par le virus, déplore à ce jour plus de 41 000 décès et son premier ministre, Boris Johnson, a été critiqué dans son pays pour sa gestion de la crise sanitaire.

La nouvelle dirigeante par intérim du NIHP, Dido Harding, fait également polémique en raison des résultats jugés décevants du programme de traçage des contacts des malades du coronavirus qu’elle dirige et de l’inexpérience en matière de santé de l’ancienne patronne du fournisseur d’accès à Internet Talk Talk.