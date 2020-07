La position polonaise sur la violence sexiste inquiète l’Europe

Des femmes ont manifesté dimanche dans les villes turques pour exprimer leur attachement à la Convention d’Istanbul, au moment où des responsables du parti au pouvoir ont laissé entendre que la Turquie pourrait elle aussi se retirer de ce traité. Des dizaines de femmes se sont rassemblées dans un parc à Ankara sous la surveillance d’une forte présence policière. À Istanbul, des manifestantes ont été empêchées d’entrer dans un parc, et plusieurs dizaines d’entre elles ont décidé de marcher dans les rues du district de Besiktas, selon les médias locaux. Des inquiétudes de plus en plus fortes se manifestent en Turquie concernant le nombre croissant de femmes tuées par des hommes. Le vice-président du parti de la Justice et du Développement (AKP) au pouvoir, Numan Kurtulmus, a récemment déclaré qu’Ankara devrait se retirer de la Convention, que la Turquie a ratifiée en 2012. Pour les militants des droits des femmes, la loi n’est pas appliquée correctement en Turquie, laissant les femmes vulnérables face aux violences infligées par leurs époux, ex-conjoints ou proches.