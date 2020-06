Opération de police en cours à Glasgow

Une opération de police est en cours vendredi à Glasgow, entraînant le bouclage de plusieurs rues du centre-ville où les services de secours ont été mobilisés, a annoncé sur Twitter la police de la ville.

Un témoin cité par l’agence PA a fait état d’une importante présence policière et de plusieurs personnes emmenées par ambulance.



Selon la BBC, trois personnes seraient mortes et le suspect aurait été abattu. Un policier a été blessé pendant l'opération a indiqué la Fédération écossaise de police.

« Les services d’urgence traitent actuellement un incident à West George Street », a indiqué la police.

« La rue a été fermée et il est demandé au public d’éviter la zone », selon la même source, selon laquelle « la situation est contenue » et « il n’y a pas de danger pour le public ».

Emergency services are currently dealing with an incident on West George Street in Glasgow. The street is currently closed off and the public are asked to avoid the area at present. The situation is contained at this time and there is no danger to the general public. pic.twitter.com/xk5sDUTmtr