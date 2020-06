Rentrée partielle pour les écoliers anglais

Le Royaume-Uni a fait un pas supplémentaire vers le déconfinement lundi, avec la réouverture partielle des écoles en Angleterre, une étape délicate qui suscite l’inquiétude et les doutes parmi les enseignants comme les parents, malgré la décrue de l’épidémie.

Critiqué pour avoir tardé à réagir à la pandémie du nouveau coronavirus, le gouvernement conservateur de Boris Johnson tente désormais de relancer une économie en berne. Mais les premiers légers assouplissements du confinement décrété le 23 mars ont eu lieu dans la confusion mi-mai, ce que n’a pas arrangé la vive controverse provoquée par les déplacements de Dominic Cummings, l’influent conseiller de Boris Johnson.

Lundi, le pays a enregistré 111 morts supplémentaires, le bilan le moins élevé depuis le début du confinement. Un « progrès important » a souligné le ministre de la Santé, Matt Hancock, appelant toutefois à la prudence : « la maladie n’est pas encore partie ». 1570 nouveaux cas ont été diagnostiqués au Royaume-Uni, deuxième pays au monde parmi les plus endeuillés avec plus de 39 000 décès de patients déclarés positifs.

Outre le début de reprise dans les écoles, la nouvelle étape franchie en Angleterre comprend aussi la réouverture des marchés en extérieur, de certains commerces tels que les concessionnaires automobiles et le redémarrage du sport entamé avec la course de pigeons, le billard et les courses de chevaux avant la très attendue reprise de la Premier League de football le 17 juin.

Les rassemblements à l’extérieur sont autorisés — jusqu’à six personnes —, permettant aux familles ou aux amis de se retrouver dans un parc ou de partager un barbecue. Mais nombre de Britanniques n’avaient pas attendu et se sont regroupés en masse sur certaines plages ce week-end pour profiter du mois de mai le plus ensoleillé jamais enregistré.

Seuls les enfants de 4 à 6 ans et de 10 à 11 ans, soit environ 2 millions d’élèves en théorie, étaient attendus de retour en classe lundi. Mais selon une étude conduite par la fondation nationale pour la recherche en matière d’éducation auprès de 1200 directeurs d’école, ceux-ci s’attendaient à ce que 46 % des familles gardent leurs enfants à la maison.

Le ministre de l’Éducation, Gavin Williamson, a dit « comprendre » l’inquiétude de certains parents. « Mais nous avons besoin d’aller de l’avant et nous devons aussi nous assurer que nos enfants ne régressent pas », a-t-il plaidé dans le quotidien conservateur The Daily Telegraph.

À la différence de l’Angleterre, en Écosse et en Irlande du Nord, les enfants ne retourneront pas à l’école avant août. Le Pays de Galles n’a pas fixé de date de rentrée. Les « progrès restent fragiles », a prévenu lors d’une conférence de presse Nicola Sturgeon, première ministre de l’Écosse, où le confinement reste plus strict qu’en Angleterre.