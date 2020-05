Le Royaume-Uni et la France se mettent au traçage numérique

Le Royaume-Uni demande un report d’un an de la conférence internationale sur le climat COP26 qui devait avoir lieu en novembre à Glasgow, et dont le nouveau calendrier doit être décidé jeudi, a indiqué l’ONU. Dès avril, les représentants de l’ONU avaient reporté sine die la conférence en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, en accord avec les autorités britanniques et italiennes. « Le gouvernement britannique propose désormais début novembre 2021 », a indiqué un représentant de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Selon l’organisme, l’adoption de ces nouvelles dates sera discutée jeudi lors d’une réunion de suivi entre le Royaume-Uni, les autres pays et l’ONU.

Agence France-Presse