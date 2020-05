Moscou accuse Washington de minimiser le rôle de l’URSS dans la victoire contre les nazis

La Russie s’est dite dimanche « extrêmement indignée » par les tentatives de Washington de « déformer » le rôle de l’URSS dans la défaite de l’Allemagne nazie en 1945, disant vouloir une « conversation sérieuse » avec les responsables américains à ce sujet.

« Nous sommes extrêmement indignés par les tentatives de déformer les résultats […] de la contribution décisive de notre pays », a déclaré dans un communiqué le ministère russe des Affaires étrangères, faisant référence à un communiqué publié vendredi sur la page Facebook de la Maison Blanche qui ne mentionne en tant que vainqueurs des nazis que les États-Unis et la Grande-Bretagne.

« Les responsables américains n’ont pas eu le courage et la volonté de rendre hommage au rôle indéniable de l’Armée rouge et du peuple soviétique », a poursuivi Moscou, soulignant le nombre « colossal des victimes » qu’il y a alors eu en leur sein dans leur combat « au nom de toute l’humanité ».

Qualifiant les déclarations américaines de « particulièrement mesquines », la Russie a appelé Washington à ne pas faire de la mémoire de 1945 un « nouveau problème dans les relations bilatérales, qui connaissent déjà des moments difficiles ».

La question du rôle de l’URSS dans la victoire contre l’Allemagne nazie, au prix de quelque 27 millions de Soviétiques tués, est une question extrêmement sensible en Russie et qui se trouve au cœur du discours de puissance et de prestige de Vladimir Poutine.

Moscou accuse également les Européens, les Polonais et les Ukrainiens en tête, de minimiser son action dans la Deuxième guerre mondiale.

La Russie a modestement fêté samedi les 75 ans de la victoire, sans l’habituel grand défilé militaire et les milliers de Russes dans les rues, en raison de l’épidémie provoquée par le nouveau coronavirus.