Médecins Sans Frontières cesse les sauvetages en mer de migrants avec SOS Méditerranée

Quarante-quatre migrants dans trois petites embarcations en difficulté qui tentaient de traverser la Manche pour rejoindre la Grande-Bretagne ont été secourus dans la nuit de jeudi à vendredi, ont annoncé les autorités françaises. Les secours sont d’abord intervenus vers 02 h 30 (22 h 30 la veille au Québec) pour porter assistance à 15 migrants, dont huit enfants, en panne de moteur au large du Pas-de-Calais (nord de la France), indique dans un communiqué la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord, sans préciser leurs nationalités. Puis vers 07 h 40 (01 h 40 au Québec), un patrouilleur de la marine française a récupéré dans la même zone 17 migrants, à environ 18,5 km du Cap Gris-Nez. Un hélicoptère de la marine, qui survolait la zone pour vérifier « qu’aucune autre embarcation ne se trouvait en difficulté en mer », a alors repéré un autre bateau à environ 3,7 km de Calais. La Société nationale des sauveteurs en mer a secouru les 12 migrants qui se trouvaient à son bord vers 08 h 00 (02 h 00 au Québec). Les tentatives de traversée de migrants depuis la France vers l’Angleterre se sont multipliées depuis fin 2018, malgré le danger lié à la densité du trafic, aux forts courants et à la faible température de l’eau. En 2019, 2758 migrants tentant de traverser la Manche ont été interceptés, soit quatre fois plus qu’en 2018, selon la préfecture maritime.