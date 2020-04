Enquête sur les décès en maisons de retraite en Italie

La justice italienne a lancé une série d’enquêtes sur les décès liés au coronavirus dans les maisons de retraite, notamment en Lombardie (nord), qui accueille l’un des plus grands centres gériatriques d’Europe, ont indiqué jeudi les médias.

Les enquêteurs ont procédé mercredi à la saisie de documents au siège de Région Lombardie dans le cadre d’une enquête sur la mort de personnes âgées au Pio Albergo Trivulzio (PAT), l’un des plus importants centres d’accueil pour personnes âgées d’Europe, qui compte un millier de résidents, selon l’agence AGI. L’enquête ouverte par le parquet de Milan, la capitale lombarde, s’intéresse « à environ 180 décès au cours de la période récente pour savoir combien peuvent être liés à une infection par le coronavirus et s’il y a eu négligence », selon AGI.

L’enquête pour « homicide involontaire et épidémie involontaire » a aussi conduit à des perquisitions lundi dans les bureaux du PAT, où ont été saisis les dossiers médicaux de résidents. Selon le quotidien La Repubblica, l’institution aurait dissimulé un nombre important de morts de la COVID-19.

Des enquêtes sont aussi en cours sur d’autres établissements de Lombardie, dans les provinces de Crémone ou Brescia, ainsi que dans d’autres régions, dont le Piémont (nord-ouest), les Marches (centre) et les Pouilles (sud). Le système sanitaire italien est organisé au niveau régional, l’État allouant des ressources collectées par la fiscalité nationale et les régions étant responsables de l’organisation et de la prestation des soins.

Le directeur adjoint de l’OMS, Ranieri Guerra, a qualifié mercredi de « massacre » les morts survenues à cause de la pandémie dans les résidences d’assistance sanitaire (RSA), les établissements sociosanitaires pour personnes âgées en Italie.

Selon une enquête de l’Institut supérieur de la santé publiée le 6 avril, 3859 décès ont été enregistrés dans les RSA italiennes depuis le 1er février. Sur ces décès, 37,4 % concernaient des résidents présentant des signes d’infection par COVID-19 ou des manifestations de type grippal.