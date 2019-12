Malgré les grèves, Macron défendra sa réforme des retraites lors de ses voeux

Le président français Emmanuel Macron devrait défendre son projet controversé de système de retraite en présentant mardi ses voeux à la télévision, après presque quatre semaines d’un conflit social de grande ampleur.

Son allocution télévisée, au 27e jour de la grève, sera scrutée de près dans un contexte social tendu. Ses services ont cependant annoncé qu’il n’était « pas prévu à ce stade qu’il entre dans le détail de la réforme ».

À la veille du Nouvel An, le conflit semble sans issue et la concertation entre les syndicats et le premier ministre Edouard Philippe ne reprendra que le 7 janvier.

L’opposition au projet de « système universel » de retraite par points se traduit par une grève affectant principalement la circulation des trains et les transports parisiens, toujours très perturbés mardi. La grève est déjà plus longue que celle menée en 1995 contre un projet de réforme des retraites des fonctionnaires, auquel le gouvernement d’alors avait fini par renoncer.

Le syndicat CGT de la Chimie a en outre appelé à un blocage de toutes les installations pétrolières en France — raffineries, terminaux pétroliers, dépôts — pendant 96 heures, du 7 au 10 janvier.

« Ce gouvernement n’entend rien, il faut mettre davantage de pression », a expliqué mardi Thierry Defresne, délégué syndical au sein du groupe pétrolier Total, précisant qu’il s’agit de bloquer la sortie des produits pétroliers et non d’arrêter la production.

Syndicats et opposition, qui accusent le gouvernement de vouloir rogner les retraites, espèrent clarifications ou concessions du discours du président, mais pourraient être déçus : Emmanuel Macron, en retrait depuis des semaines, paraît décidé à maintenir le projet le plus ambitieux de son quinquennat.

Il devrait réaffirmer son « ambition forte » pour une réforme des retraites qui « corrige de nombreuses inégalités » et se « redire ouvert au dialogue », selon ses services.

Pas question apparemment de modifier ou moduler l’âge-pivot de 64 ans pour toucher une retraite pleine, ce qui aurait pu rallier le premier syndicat du pays, la CFDT.

« Apaiser »

Pourtant, au sein même de la majorité présidentielle, certains ont appelé à revoir ce point. Une quinzaine de députés, principalement de l’aile gauche du parti présidentiel LREM, ont réclamé mardi dans une tribune de presse une « alternative à l’âge pivot », jugé « injuste socialement », pour tenir compte « de l’ensemble des situations particulières » comme les carrières longues ou les métiers pénibles.

Le gouvernement, qui veut négocier sur la pénibilité, admet lui-même désormais la nécessité de prendre en compte les cas individuels et compte en discuter en janvier.

D’ici là, le président devrait rappeler mardi sa volonté de poursuivre les réformes en « invitant les Français à résister à la tentation de l’immobilisme », tout en souhaitant « l’apaisement, pas l’affrontement ».

Cependant, depuis la présentation du projet l’été dernier, les questions se multiplient sur une réforme dont l’impact pour chacun est incertain, faute notamment de savoir comment sera fixée la valeur du point qui régentera le futur système.

Le ton s’est durci ces derniers jours avec, en particulier, un échange de vifs reproches entre le gouvernement et le puissant syndicat CGT.

Le secrétaire d’État aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a accusé la centrale de pratiquer un syndicalisme « de blocage », voire « d’intimidation » envers les non-grévistes.

De son côté, le numéro un de la CGT Philippe Martinez a estimé que le gouvernement organisait « le bordel » et jouait « le pourrissement » du conflit.

La grève dans les transports pourrait se poursuivre jusqu’à la reprise des négociations le 7 janvier. Elle aura atteint le 2 janvier, avec 29 jours, le record de la plus longue grève dans le transport ferroviaire en France depuis 30 ans.

L’an dernier, Emmanuel Macron avait déjà dû faire face à un mouvement de colère sociale porté par les « gilets jaunes ». Il avait alors lâché 10 milliards d’euros d’aides et renoncé à une taxe contestée sur le carburant, motif initial du mouvement.