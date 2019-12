Échange d’accusations historiques entre Varsovie et Moscou

Varsovie — Varsovie et Moscou se sont renvoyé mutuellement la responsabilité pour le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, s’entre-accusant de « fausser » l’histoire et de « saper » les relations bilatérales, dans une série d’échanges de propos et de communiqués officiels. Dimanche, une porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a dit considérer la Pologne comme « le principal acteur de l’adoption des sanctions européennes anti-russes », et l’a accusée de « saper » les relations par une « rhétorique agressive, des démolitions de monuments aux combattants contre le fascisme ». La semaine dernière, dans une évocation des origines de la Seconde Guerre, le président russe a rejeté la responsabilité du conflit sur les puissances occidentales et la Pologne, avant de dénoncer une résolution du Parlement européen sur la « mémoire européenne », adoptée en septembre, qui mettait sur un pied d’égalité communisme et nazisme.