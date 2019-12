France: le soutien à la grève en baisse

Paris — Le soutien des Français à la grève contre la réforme des retraites voulue par le président, Emmanuel Macron, s’effrite légèrement, au 18e jour de fortes perturbations dans les transports publics et en plein début des vacances de Noël. Selon un sondage Ifop pour Le Journal du dimanche, 31 % des Français soutiennent le mouvement de protestation et 20 % ont de la sympathie pour lui. Ce total de 51 % d’avis positifs est en baisse de trois points rapport à une précédente enquête effectuée par le même institut une semaine plus tôt. Souhaitant une « trêve » sociale pour les Fêtes, Emmanuel Macron a annoncé samedi qu’il renonçait à sa future retraite d’ancien président de la République, qui dépasse les 6000 euros bruts mensuels. Le trafic ferroviaire, le métro de Paris et le réseau express de la région parisienne resteront « fortement perturbés » lundi, selon les syndicats.