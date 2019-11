Klaus Iohannis réélu en Roumanie

Bucarest — Le libéral Klaus Iohannis a remporté dimanche un second mandat présidentiel en Roumanie, infligeant à la gauche une défaite historique qui marque la volonté des électeurs de défendre l’État de droit et la lutte contre la corruption. Selon des résultats portant sur le dépouillement de 95 % des bureaux de vote, le chef d’État sortant a recueilli un peu plus de 63 % des voix, tandis que les sociaux-démocrates essuient leur échec électoral le plus cuisant depuis la chute du régime communiste il y a trente ans. Viorica Dancila, la dirigeante du Parti social-démocrate totaliserait près de 37 % des voix. Elle a dirigé le gouvernement pendant près de deux ans avant d’être renversée en octobre par le Parlement.