Lendemain d’anniversaire calme pour les gilets jaunes

Paris — Des gilets jaunes ont manifesté dimanche dans le calme en France, au lendemain de violences à Paris qui ont émaillé le premier anniversaire, ce week-end, du mouvement de contestation sociale. Quelques centaines de personnes se sont rassemblées à Paris sur une place proche des Halles, au coeur de la capitale. « On a organisé cette nouvelle journée parce que c’est le week-end anniversaire. On espère récolter les fruits de ce qu’on a semé », a déclaré Faouzi Lellouche, un des organisateurs de ce rassemblement mais aussi d’une manifestation qui devait partir samedi de la place d’Italie et qui a été annulée par la préfecture de police après des violences. En Savoie, une soixantaine de personnes ont rendu hommage à Chantal Mazet, « gilet jaune » décédée il y a un an au premier jour des mobilisations après avoir été renversée par une voiture sur un rond-point de cette petite ville proche de Chambéry.