Tirs de lacrymogènes contre jets de pavés, feux de poubelles et mobilier urbain saccagé : les manifestations de « gilets jaunes » qui ambitionnaient de donner un second souffle à leur mouvement de contestation sociale, ont été marquées samedi par le retour du chaos dans certains quartiers de Paris.

Un an après la naissance de ce mouvement inédit, la place d’Italie, dans le sud de la capitale française, a été le théâtre de flambées de violences sporadiques, ont constaté des journalistes de l’AFP, qui ont vu des manifestants blessés et des pompiers empêchés d’intervenir.

La situation est restée confuse deux heures durant dans l’après-midi, alors que les forces de l’ordre s’efforçaient de disperser de petits groupes de casseurs, alternant charges brèves et déluge de lacrymogènes.

« Au vu des violences et exactions », la préfecture de police a demandé l’annulation de la manifestation de gilets jaunes qui devait partir à 14 h 00, heure locale, de la place. Pour le préfet de police Didier Lallement, étaient rassemblés sur la place « des individus qui ne défendaient pas une cause, mais procédaient à des destructions » et à des « attaques systématiques contre les forces de sécurité et contre les pompiers ». Les autorités ont fait état de 61 interpellations.

« On est un peu déçu que ça parte en violence. Du coup avec les amis, on va voir s’il se passe quelque chose ailleurs, on cherche un coin plus tranquille », a dit à l’AFP Laurent, 50 ans, venu de l’est de la France pour le premier anniversaire du mouvement.

La situation a également été tendue un moment place de la Bastille, où une première marche autorisée, arrivée du nord-ouest de Paris, a été bloquée par les forces de l’ordre, a constaté une journaliste de l’AFP.

En régions, les premières manifestations dans la matinée sont restées bon enfant. Mais dans l’après-midi les forces de l’ordre ont tiré des gaz lacrymogènes à Lyon (centre-est) où un millier de manifestants avaient gagné le centre-ville qui leur avait été interdit, et à Nantes (ouest) où des heurts ont éclaté entre forces de l’ordre et manifestants « plutôt violents », selon les autorités.

Dans le sud-est, les « gilets jaunes » ont ré-occupé des ronds-points, distribuant des tracts aux automobilistes, sans importante perturbation.

Des appels à manifester au cours du week-end ont été lancés partout en France pour l’anniversaire du mouvement, initialement déclenché par une taxe décriée sur le carburant, avant de devenir une ample contestation qui a ébranlé le mandat du président Emmanuel Macron. Le 17 novembre 2018, près de 300 000 personnes selon les autorités, chasuble fluo sur le dos, avaient répondu à un appel lancé sur Facebook, hors de tout cadre politique ou syndical, et occupé des centaines de ronds-points, symboles de la France périurbaine au pouvoir d’achat en berne. À Paris, certains avaient bloqué une partie des Champs-Élysées, devenus ensuite emblématiques des samedis de manifestations et dont le saccage, en décembre, avait créé une onde de choc, jusqu’à l’étranger.

En mars, les autorités ont interdit aux gilets jaunes « la plus belle avenue du monde », épargnée samedi après avoir été placée sous haute surveillance policière, comme d’autres points névralgiques de la capitale.

Après que le gouvernement a concédé primes d’activité, heures supplémentaires défiscalisées et organisé un vaste débat national, le mouvement s’est progressivement étiolé, pour ne plus réunir que quelques milliers de manifestants lors des derniers week-ends.

Martin, sans emploi, venu à Paris de Suresnes (ouest de la capitale), retient de cette année écoulée « des supers rencontres, une répression de fou », et il est déterminé à continuer. Car les multiples revendications des protestataires demeurent : baisse de la taxation sur les produits de première nécessité, retour de l’Impôt sur la Fortune, référendum d’initiative citoyenne.

Pour ce week-end particulier, les autorités prévoyaient une mobilisation « importante » dans tout le pays, avec 270 actions annoncées. Elles attendaient « 200 à 300 ultra-jaunes et 100 à 200 militants d’ultragauche » à Paris, selon une source sécuritaire.