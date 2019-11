Boris Johnson s’excuse de ne pas avoir réalisé le Brexit comme promis

Londres — Boris Johnson s’est excusé dimanche de ne pas avoir réalisé le Brexit le 31 octobre comme il l’avait promis, à l’orée de la campagne des élections législatives du 12 décembre, à l’issue desquelles il espère gagner une majorité. Arrivé au pouvoir en juillet en promettant le Brexit « coûte que coûte » fin octobre, M. Johnson avait juré qu’il préférerait être « mort au fond d’un fossé » plutôt que de demander un troisième report. Mais il a dû manger son chapeau et demander une extension jusqu’au 31 janvier, son accord de divorce négocié avec Bruxelles n’ayant pas passé l’épreuve du Parlement. Le dirigeant conservateur a exprimé ses « profonds regrets » dimanche sur Sky News et défendu l’accord de sortie difficilement négocié avec l’UE, mais dénigré par son rival Nigel Farage, chef du Parti du Brexit. M. Farage l’a appelé à abandonner son accord et à le rejoindre dans une alliance en faveur d’une rupture franche avec l’UE, une offre déclinée par M. Johnson.