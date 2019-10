Manifestation pro-Espagne en Catalogne

Barcelone — Des dizaines de milliers de Catalans partisans de l’unité de l’Espagne ont défilé dimanche à Barcelone pour dénoncer la stratégie de confrontation des indépendantistes et les violences qui ont suivi la condamnation de dirigeants séparatistes. Les manifestants, dont la police municipale a évalué le nombre à 80 000, ont descendu l’élégante avenue du Paseo de Gracia, brandissant des drapeaux espagnols et catalans et criant « ça suffit » ou « les rues sont à tout le monde ». Ils détournaient ainsi un des slogans des indépendantistes, qui étaient samedi 350 000 à manifester à Barcelone : « les rues seront toujours à nous ». Cette riche région de 7,5 millions d’habitants est divisée depuis la montée de la vague indépendantiste en 2012.