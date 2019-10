Un homme armé vole une ambulance et renverse plusieurs personnes en Norvège

La police norvégienne a annoncé mardi avoir arrêté un homme armé qui avait volé une ambulance à Oslo et renversé plusieurs personnes, dont des bébés jumeaux, sans que ses motivations soient connues.



La police a précisé être à la recherche d’un deuxième suspect, une femme qu’elle dit avoir identifiée et qu’elle décrit comme ayant « la peau claire, des cheveux bruns un peu bouclés, vêtue d’un manteau noir et semblant sous emprise ».



« Nous n’avons pour l’instant aucune information [indiquant] que l’incident est de nature terroriste », a indiqué la police d’Oslo sur Twitter.



Selon la chaîne TV2, l’homme arrêté est âgé d’une trentaine d’années et la femme recherchée d’une vingtaine d’années. Tous deux sont de nationalité norvégienne et déjà connus des services de police, selon TV2.



Une heure auparavant, la police avait indiqué avoir « sous contrôle une ambulance qui avait été volée par un homme armé » et que plusieurs tirs avaient été effectués pour arrêter le suspect, lequel n’avait pas été grièvement blessé.



« Une femme avec un landau et un couple de personnes âgées ont été renversés ou ont dû se jeter » hors de la trajectoire du véhicule volé, a-t-elle ensuite ajouté. « La femme et l’enfant ont été conduits à l’hôpital ».



L’hôpital universitaire d’Oslo a fait état de jumeaux de sept mois, l’un légèrement blessé, l’autre dans un état encore indéterminé.



Les images télévisées montraient un landau endommagé et un panneau de signalisation renversé.



D’après des témoins cités par NRK, la police a ouvert le feu sur les pneus de l’ambulance volée et le suspect a répliqué. Poursuivi par la police, le véhicule volé a fini sa course dans la grille d’entrée d’un immeuble d’habitation.



Les chaînes de télévision montrent une camionnette Mercedes lourdement endommagée et dont la portière avant-gauche semblait présenter plusieurs impacts de balle.



Selon les médias, les deux suspects se sont emparés de l’ambulance sous la menace d’une arme après s’être extirpés d’un premier véhicule accidenté, qui s’est retourné.



L’incident s’est produit dans un quartier résidentiel du nord de la capitale norvégienne. Les élèves d’une école locale et d’un jardin d’enfants ont été confinés à l’intérieur des bâtiments.



D’importantes forces de police, certaines lourdement équipées et armées, ont été déployées sur place, survolées par un hélicoptère.



Les motivations de l’individu ne sont pas connues à ce stade.



La Norvège a été la cible de plusieurs attaques terroristes d’extrême droite, notamment un double attentat perpétré par Anders Behring Breivik qui avait tué 77 personnes le 22 juillet 2011.



Aucune attaque réussie d’extrémistes islamistes n’a à ce jour eu lieu sur son sol.