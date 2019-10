Les députés britanniques ont décidé samedi de reporter leur décision sur l’accord de Brexit conclu entre Londres et Bruxelles, ce qui contraindra le premier ministre Boris Johnson à demander aux Européens un nouveau report du divorce.

M. Johnson a toutefois affirmé qu'il n'entend pas négocier un tel report avec Bruxelles.

L’amendement en ce sens, déposé par le député Oliver Letwin, a été approuvé à 322 voix pour et 306 voix contre. Pour ses partisans, il vise à donner plus de temps aux députés pour débattre de l’accord dans ses détails sans risquer un « no deal » le 31 octobre s’ils n’ont pas fini.

Plus tôt, Boris Johnson avait enjoint aux députés d’adopter sans délai l’accord de Brexit conclu entre Londres et Bruxelles mais le Parlement pourrait repousser in extremis sa décision historique, au risque de relancer l’incertitude à 12 jours seulement de la date prévue du divorce.

Arguant que l’accord était « la meilleure solution possible », le premier ministre britannique a indiqué que le texte permettrait de réunir à nouveau le pays, très divisé sur le Brexit depuis son vote par référendum en 2016.

« Adoptons un accord qui puisse guérir ce pays », a-t-il lancé dans une ambiance électrique à la Chambre des communes, réunie pour la première fois un samedi depuis 37 ans.

Arraché à l’issue de négociations laborieuses avec l’UE, ce nouvel accord règle les conditions du divorce après 46 ans de vie commune, permettant une sortie en douceur assortie d’une période de transition courant au moins jusqu’à fin 2020.

D'autres détails suivront.