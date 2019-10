Attentat à Paris: cinq personnes interpellées

Paris — Cinq personnes de l’entourage de l’auteur de la tuerie à la préfecture de Paris ont été interpellées lundi matin dans des villes du nord de la région parisienne, a-t-on appris de sources judiciaires et proches de l’enquête. Ces arrestations et des perquisitions ont eu lieu à Gonesse, à Sarcelles et à Le Thillay, selon une des sources proches de l’enquête, une dizaine de jours après l’attentat du 3 octobre à la préfecture de police où Mickaël Harpon a tué quatre collègues avant d’être abattu. L’épouse de Mickaël Harpon, placée en garde à vue le jour des faits, a été remise en liberté, sans poursuites.