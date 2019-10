Finlande: un mort et dix blessés dans une attaque dans une école professionnelle

Une personne a été tuée et dix autres blessées après une attaque mardi dans une école professionnelle à Kuopio, dans le centre-est de la Finlande, selon les autorités locales.



« Les policiers ont fait usage de leur arme. Un assaillant a été arrêté. Les blessés ont été évacués », dont deux dans un état grave, a déclaré la police dans un communiqué.



Les circonstances de cette attaque restent floues, de même que les motivations du suspect arrêté.



Selon les médias locaux, l’assaillant, un jeune homme qui compte parmi les blessés, a fait irruption dans la matinée dans l’une des classes de l’institut de formation professionnelle de Savo, une structure qui accueille collégiens et adultes, muni d’un sabre.



« Il a frappé une fille au cou avec un sabre et l’a poignardée à l’abdomen », a raconté un témoin à la presse locale. L’agresseur a également déclenché « une sorte de petite bombe incendiaire », a-t-il ajouté.



Une autre témoin, Roosa Kokkonen, qui travaille à proximité de l’établissement, a déclaré à la chaîne de télévision finlandaise MTV qu’une enseignante est sortie en courant du bâtiment du sang plein les mains.



Même si les crimes violents restent relativement rares dans le pays nordique de 5,4 millions d’habitants, la Finlande a déjà été éprouvée par deux tueries de masse dans des établissements scolaires à la fin des années 2000.



En 2007, un jeune homme de 18 ans avait abattu sept élèves ainsi que la directrice d’une école secondaire de Tuusula, au nord d’Helsinki, avant de se donner la mort. En septembre 2008, un étudiant avait tué 10 personnes dans une école d’enseignement professionnel de Kauhajoki (ouest), avant lui aussi de mettre fin à ses jours.



Par ailleurs en août 2017, un demandeur d’asile marocain de 22 ans avait mortellement poignardé deux femmes et blessé huit autres personnes à Turku (sud-ouest de la Finlande). Abderrahman Bouanane a été condamné en juin 2018 à la réclusion à perpétuité pour meurtres et tentative de meurtre à caractère terroriste.