La rougeole gagne du terrain en Europe, prévient l’OMS

La rougeole gagne du terrain en Europe, a prévenu jeudi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Après plusieurs années de progrès constants en vue de l’élimination de la rougeole dans la région européenne de l’OMS, le nombre de pays ayant atteint ou maintenu l’élimination de cette maladie a diminué. Telle est la conclusion émise par la Commission régionale européenne de vérification de l’élimination de la rougeole et de la rubéole (CRV) sur la base d’une évaluation des rapports de situation annuels soumis par les 53 États membres de la région pour 2018.

La CRV a déclaré que pour la première fois depuis le lancement du processus de vérification en 2012 dans la région, quatre États membres (Albanie, Grèce, Royaume-Uni et République tchèque) ont perdu leur statut de pays ayant éliminé la rougeole.

« La reprise de la transmission de la rougeole est un problème préoccupant. Si l’on ne parvient pas à établir et à maintenir une couverture vaccinale élevée dans chaque communauté, les enfants et les adultes connaîtront des souffrances inutiles, et certains seront voués à une mort tragique », a expliqué dans un communiqué le président de la CRV, le docteur Günter Pfaff.

En revanche, l’Autriche et la Suisse ont obtenu le statut d’élimination après avoir démontré l’interruption de la transmission endémique pendant au moins 36 mois.

En ce qui concerne la région dans son ensemble, 35 pays étaient considérés à la fin de 2018 comme ayant obtenu ou maintenu l’élimination de la rougeole (contre 37 en 2017), deux avaient interrompu la transmission endémique (pendant 12 à 35 mois), 12 étaient encore confrontés à une transmission endémique, et quatre ayant précédemment éliminé la maladie devaient faire face à une reprise de la transmission de la rougeole.

L’augmentation du nombre de cas qui a commencé en 2018 s’est poursuivie en 2019 avec environ 90 000 cas signalés au cours des six premiers mois de l’année, un nombre déjà supérieur à celui enregistré pour l’ensemble de l’année 2018 (84 462 cas).

La CRV a également conclu que la situation s’est améliorée en ce qui concerne la rubéole : 39 pays ont atteint ou maintenu leur statut d’élimination (contre 37 en 2017), trois pays ont interrompu la transmission endémique (contre cinq en 2017) et 11 pays sont toujours considérés comme étant confrontés à une transmission endémique de la maladie.