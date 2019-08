Affaire Epstein: le directeur de la prison muté, deux employés suspendus

Washington — Le directeur de la prison fédérale de Manhattan a été muté à titre temporaire et deux employés suspendus après la mort samedi en détention du financier Jeffrey Epstein, accusé d’agressions sexuelles sur mineures. La décision a été prise par le secrétaire d’État à la Justice « en attendant les conclusions de l’enquête du FBI et de l’Inspecteur général », a indiqué mardi dans un communiqué la porte-parole du ministère, Kerri Kupec, précisant que « des mesures supplémentaires pourraient être prises ». Epstein, 66 ans, a été retrouvé mort vers 6 h 30 samedi matin au Metropolitan Correctional Center, prison réputée particulièrement sûre, où il attendait son procès qui devait commencer au plus tôt en juin 2020.