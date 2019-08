L’’attaquant de la mosquée norvégienne placé en détention

Oslo — L’auteur d’une fusillade dans une mosquée des environs d’Oslo, également suspecté du meurtre de sa demi-soeur de 17 ans, a été placé en détention provisoire lundi pendant quatre semaines, dont les deux premières en isolement total, et devrait répondre d’« acte terroriste » et d’« homicide ». Âgé de 21 ans, Philip Manshaus, à qui la police prête des « vues d’extrême droite » et des « positions xénophobes », rejette les accusations portées contre lui et a demandé à être relâché. Muni d’au moins deux armes, Manshaus a ouvert le feu samedi après-midi dans le centre islamique Al-Noor à Baerum, banlieue résidentielle d’Oslo, avant d’être maîtrisé par un fidèle.