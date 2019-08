La France et l’Allemagne dénoncent les arrestations d’opposants à Moscou

La France et l’Allemagne ont dénoncé dimanche les arrestations de manifestants de l’opposition à Moscou et l’usage, jugé disproportionné, de la force pour réprimer ce mouvement, et appellent Moscou à libérer les personnes détenues. Dans un communiqué, le ministère français des Affaires étrangères « condamne les interpellations », ainsi que « l’usage manifestement excessif de la force qui les a entourées ».

Paris « rappelle son attachement à la liberté d’expression dans toutes ses composantes, y compris celle de manifester pacifiquement et de participer à des élections libres et transparentes. » Le ministère qualifie de « pacifiques » les manifestations organisées samedi dans la capitale russe et dans d’autres villes du pays. Il « appelle la Russie à libérer sans délai les personnes incarcérées ces derniers jours et à se conformer aux engagements auxquels elle a souscrit en tant que membre de l’OSCE [Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe] et du Conseil de l’Europe ».

De son côté, le gouvernement allemand a estimé que la Russie avait « violé » ses « obligations internationales » pour des « élections libres et équitables », en raison de l’arrestation de plus de 800 manifestants samedi à Moscou. Ces arrestations étaient « disproportionnées, vu la nature pacifique des protestations contre l’exclusion de candidats indépendants » pour les élections municipales à Moscou le mois prochain, souligne un communiqué officiel. Berlin condamne « les ingérences répétées dans le droit garanti aux rassemblements pacifiques et à la liberté d’expression », qui « violent les obligations internationales de la Russie et remettent fortement en question le droit à des élections libres et équitables ». L’Allemagne appelle la Russie à « protéger efficacement les droits fondamentaux de ses citoyens » et demande « la libération rapide de tous les manifestants pacifiques ».

Selon l’ONG russe OVD-Info, spécialisée dans le suivi des arrestations, et la police, 828 personnes ont été interpellées samedi à Moscou lors de cette manifestation non autorisée, qui réclamait l’ouverture des élections locales du 8 septembre à Moscou aux candidats de l’opposition.