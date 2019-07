Canicule en Europe: les records de chaleur pleuvent

La canicule accablante qui fait suffoquer des millions d’habitants en Europe occidentale devrait abattre de nouveaux records jeudi, comme en France et en Allemagne, avant un rafraîchissement prévu en fin de semaine.



Comme attendu, Paris a battu son record historique de chaleur qui datait de plus de 70 ans, avec 41 °C déjà mesurés en début d’après-midi (7 h 42 à Montréal) et Météo-France prévoit que le mercure grimpera encore dans l’après-midi, probablement jusqu’à 42 °C.



Un nouveau record absolu de chaleur a également été battu en Allemagne, avec 40,9°C enregistrés dans l’ouest du pays, a indiqué un porte-parole du service météorologique national (DWD).



Ce pic a été mesuré à Lingen, en Basse-Saxe, vers 14 h 50 locale (8 h 50 à Montréal). Le précédent record de 40,5 °C datait de la veille seulement. Le porte-parole a précisé qu’il s’agissait d’un résultat provisoire et que les températures devraient encore monter en cours d’après-midi.



Par ailleurs, une température de 40,6 °C a été mesurée jeudi après-midi à la base militaire de Kleine-Brogel, dans le nord-est de la Belgique, ce qui constitue un record historique dans le pays, a indiqué David Dehenauw, chef prévisionniste à l’Institut royal météorologique (IRM).



« Nouveau record national belge : 40,6 °C à Kleine Brogel maintenant et ce n’est pas encore fini ! Incroyable ! », a tweeté David Dehenauw peu après 15 h locales (9 h à Montréal). Le thermomètre flirte avec les 40 °C pour le deuxième jour d’affilée et mercredi, il avait fait jusqu’à 40,2 °C à Liège, le précédent record, selon ce même responsable.



Une température de 40,4 °C a été mesurée jeudi dans le sud des Pays-Bas, ce qui constitue un record historique dans le pays où le mercure n’avait jamais atteint la barre des 40 °C, a annoncé l’Institut royal météorologique néerlandais (KNMI).



Le KNMI venait d’invalider une précédente mesure (41,7 °C) relevée dans l’après-midi par une autre station météorologique dans l’est du pays, estimant que la température donnée par cette station avait grimpé « incroyablement vite » en peu de temps. L’Institut enquête sur les raisons de ce dysfonctionnement du thermomètre.



L'Europe accablée En Autriche, un enfant de trois ans est mort de déshydratation dans le sud du pays mercredi. Il avait été découvert inconscient lundi dans une voiture garée dans la ferme familiale en plein soleil, où il était monté et s’était endormi à l’insu de ses grands-parents. Il est décédé à l’hôpital.



Les températures avoisinaient une trentaine de degrés lundi en Autriche. Un pic à 38 °C était attendu dans l’ouest. L’archidiocèse de Vienne a eu l’idée d’inviter les urbains à une pause « fraîcheur et silence » dans ses lieux de culte et a publié un relevé des températures dans les différentes églises de la capitale et de sa région.



Mercredi, des records de chaleur absolus avaient également été franchis en Belgique et en Allemagne.



Ces vagues de chaleur sont appelées à se multiplier et à s’intensifier sous l’effet du réchauffement climatique provoqué par les activités humaines.



Au cours des 2000 dernières années, les températures mondiales n’avaient jamais augmenté aussi rapidement que maintenant, selon des données publiées mercredi dans deux études distinctes dans les revues Nature et Nature Geoscience.