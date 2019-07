Le portrait d’Alan Turing ornera les billets britanniques de 50 livres

Au Royaume-Uni, le mathématicien anglais Alan Turing, célèbre pour avoir participé au décryptage de messages codés allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, a été choisi pour orner le verso des futurs billets de 50 livres, a annoncé lundi le gouverneur de la Banque d’Angleterre. Ce choix sonne comme une reconnaissance d’autant plus forte que le scientifique avait été condamné de son vivant pour son homosexualité, avant que l’État ne présente ses excuses des décennies plus tard. Outre son portrait, le billet de banque sera illustré notamment par une formule mathématique et une photo d’un des premiers ordinateurs, sur lequel M. Turing a travaillé.