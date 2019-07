Les pays baltes dénoncent le projet de célébration de l’occupation soviétique

L’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont protesté contre le projet russe de célébrer le début de l’occupation des pays baltes par l’Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ces trois États ont qualifié de « cyniques » et de « provocateurs » les plans de la Russie en vue de marquer sur son territoire par des tirs de feux d’artifice et d’artillerie la reprise de ces pays à l’Allemagne nazie par l’armée soviétique en 1944. La Russie a estimé que ces manifestations permettraient à des « millions de citoyens du monde entier de célébrer avec la Russie l’anniversaire de la grande victoire sur le fascisme ». Les Soviétiques ont mis en place dans les pays baltes un système de répression brutale des opposants politiques et de déportations massives dans des camps de travail forcé en Sibérie.