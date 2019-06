Brexit: Harper offre son aide au futur dirigeant britannique

L’ex-premier ministre canadien Stephen Harper s’est dit prêt à soutenir le prochain premier ministre du Royaume-Uni dans la négociation d’un accord sur le Brexit, mais il refuse de prendre parti dans la course à la succession de Theresa May.

Stephen Harper a écrit samedi soir sur Twitter qu’il serait « prêt à aider la prochaine personne qui sera à la tête du Parti conservateur du Royaume-Uni sur des questions commerciales, si cette personne le souhaite ».

Mais en tant que président actuel de l’Union démocrate internationale, qui regroupe des partis politiques de droite issus de partout à travers le monde, M. Harper explique qu’il reste « neutre dans toutes les courses à la direction des partis membres ».

I would be willing to assist whoever serves as the next leader of the UK Conservative Party on trade matters, should they wish. There is a lot to learn from Canada’s strong record in this area. Of course, as IDU Chairman I am neutral in all member party leadership races. https://t.co/W6Z0GcKm58