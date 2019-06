Notre-Dame: l’enquête préliminaire confirme la thèse accidentelle

Paris — Une cigarette mal éteinte ou un dysfonctionnement électrique : plus de deux mois après l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les enquêteurs privilégient la piste de l’accident, que des investigations désormais menées par des juges d’instruction doivent permettre de préciser. La cathédrale gothique, vieille de plus de 850 ans, a perdu sa flèche, sa toiture, son horloge et une partie de sa voûte, ravagés par les flammes le 15 avril, alors que des opérations de restauration étaient en cours. L’incendie de ce lieu emblématique de la capitale, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, avait provoqué une vive émotion dans le monde et un élan de solidarité pour le restaurer.