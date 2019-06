Le Danemark nomme la plus jeune première ministre de son histoire

Copenhague — La sociale-démocrate Mette Frederiksen a été appelée mercredi à former le gouvernement du Danemark, devenant la plus jeune première ministre de son histoire, après un accord à gauche qui met le paquet sur l’écologie et le social, et assouplit à la marge la politique migratoire. À 41 ans, Mme Frederiksen est parvenue à défaire le libéral Lars Løkke Rasmussen, au pouvoir de 2009 à 2011 et depuis 2015 avec le soutien du Parti populaire danois (DF). Cette formation eurosceptique et anti-immigration, qui façonne depuis le début des années 2000 la politique d’accueil des étrangers du Danemark, s’est effondrée aux législatives du 5 juin.