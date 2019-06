La France, premier pays anti-vaccins au monde

La France, patrie du pionnier de la vaccination Louis Pasteur, est le pays le plus sceptique envers les vaccins : un Français sur trois ne croit pas qu’ils soient sûrs, selon une enquête mondiale publiée mercredi. L’étude réalisée par l’institut de sondage américain Gallup pour l’ONG médicale britannique Wellcome est la première du genre : 140 000 personnes de plus de 15 ans ont été interrogées en 2018, dans 144 pays, sur ce qu’ils pensent de la science, des professionnels de la santé et des vaccins. Selon l’étude, les habitants des pays riches font le moins confiance aux vaccins, particulièrement en Europe.