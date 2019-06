Colombie: un ex-chef des FARC devenu député

Bogotá — L’ancien chef guérillero Jesus Santrich, dont les États-Unis réclament l’extradition pour trafic de drogue, a prêté serment comme député mardi en Colombie, ainsi que le prévoit l’accord de paix signé en 2016 avec l’ex-rébellion marxiste FARC et malgré l’opposition du gouvernement. L’ex-négociateur de cet accord historique, qui a mis fin à plus de 50 ans d’affrontement armé, a prêté serment devant le premier vice-président de la Chambre basse du Congrès, Atilano Giraldo, lors d’une discrète cérémonie organisée au parlement à Bogotá. C’est un « nouveau pas dans la lutte et la défense de la paix en Colombie », a déclaré Jesus Santrich à la presse à sa sortie.