Marseille: une enquête pour «crimes contre l’humanité» sur une rafle de 1943

Photo: Intercontinentale / Agence France-Presse

Soixante-seize ans après le transfert forcé par les nazis d’au moins 20 000 Marseillais lors de la rafle dite du Vieux-Port, une enquête pour « crimes contre l’humanité » a été ouverte le 29 mai par le pôle du parquet de Paris spécialisé dans ce type de crimes. Elle fait suite à une plainte contre X déposée par un avocat marseillais, Me Pascal Luongo, au nom de quatre survivants et de descendants de victimes de cet épisode relativement méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Entre les 22 et 24 janvier 1943, une série de rafles, parmi les plus vastes avec celle du Vélodrome d’Hiver six mois plus tôt à Paris, a été conduite dans les vieux quartiers de Marseille sur décision des nazis avec la collaboration active du régime de Vichy.