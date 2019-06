Le Royaume-Uni doit sortir de l’UE sans accord, selon Trump

Londres — Le président américain a recommandé au Royaume-Uni de quitter l’Union européenne sans accord, dimanche à la veille d’une visite d’État de trois jours dans le pays. Pour Donald Trump, le futur successeur de Theresa May devrait tout simplement arrêter de discuter et claquer la porte du club européen sans payer la facture du divorce convenue dans l’accord conclu avec Bruxelles en novembre. Dans une entrevue avec le tabloïd The Sun, Donald Trump a aussi réitéré ses critiques sur la façon dont Theresa May a négocié le Brexit, estimant que les Européens « n’avaient rien eu à perdre », car elle leur avait « laissé toutes les cartes » en main. Il y a également affiché son soutien à l’ex-ministre des Affaires étrangères Boris Johnson pour lui succéder.