Ouverture d’une enquête criminelle à la suite d’un naufrage sur le Danube

La police hongroise a ouvert jeudi une enquête criminelle après le naufrage d’un bateau d’excursion transportant des touristes sud-coréens sur le Danube à Budapest, qui a fait au moins sept morts et 21 disparus.



Des plongeurs de l’armée se sont joints à la police pour les recherches dans le fleuve gonflé par les pluies après des semaines de précipitations. Mais les circonstances du drame, un des plus graves naufrages de l’histoire de la Hongrie, laissent peu d’espoir de retrouver les disparus vivants.



Lors d’une conférence de presse jeudi matin, la police hongroise a montré des images de vidéosurveillance montrant la « Sirène », le bateau d’excursion de 26 mètres transportant les Sud-Coréens, entrer en collision avec le vaste bateau de croisière Sigyn, de la compagnie norvégienne Viking.



« L’enregistrement montre qu’avant la collision, la Sirène s’est tournée vers le bateau de croisière Sigyn de Viking, pour une raison inconnue. Le Viking a alors retourné le petit navire, qui a coulé en sept secondes », a déclaré le colonel de police Adrian Pal.



« Une enquête criminelle a été ouverte (...) pour négligence criminelle sur une voie navigable publique », selon M. Pal, et la police interrogeait le capitaine ukrainien du Sigyn.



La société Viking a admis jeudi dans un communiqué que le Sigyn « a été impliqué dans un incident sur le fleuve Danube à Budapest » mercredi vers 21 h, qui n’a blessé personne à son bord. « Nous coopérons avec les autorités », selon Viking.



Sept décès confirmés Sous une pluie battante, l’accident est survenu mercredi vers 21 h 15 (15 h 15 à Montréal) sur le Danube, près du Parlement au cœur de Budapest, ville prisée des touristes du monde entier.



Quinze navires sont mobilisés pour rechercher les disparus. Selon un haut gradé des pompiers, Gabor Szolt Patakai, les recherches s’étendent vers le sud de Budapest sur toute la longueur du Danube, jusqu’à la frontière avec la Serbie dont les autorités ont été contactées.



Trois cadavres ont été repêchés plusieurs kilomètres au sud du lieu du drame, selon la police.



Les autorités hongroises et sud-coréennes ont annoncé le décès de sept passagers du bateau.



Au total, 35 personnes se trouvaient à bord de la « Sirène »: 22 femmes, 12 hommes et une fillette de six ans. Parmi elles figuraient 33 Sud-Coréens, dont 31 touristes et deux guides, et deux Hongrois membres de l’équipage.



Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, sept personnes ont pu être sauvées.



« Nos services ont enregistré la mort de sept personnes », a déclaré jeudi matin Pal Gyorfi, porte-parole des services de secours hongrois. « Sept personnes ont été hospitalisées dans un état stable, avec des symptômes d’hypothermie et de choc ».



Par ailleurs, « vingt-et-une autres personnes sont portées disparues », selon un porte-parole de la police hongroise, Kristof Gal.



La montée du niveau du Danube - actuellement 507 cm à Budapest, selon les autorités - en raison des fortes pluies depuis début mai entrave les efforts de recherches. Outre un fort courant, la température de l’eau oscille entre 10 et 15 degrés Celsius, selon la presse locale.



Épave localisée Les recherches, concentrées toutefois à Budapest, se sont poursuivies toute la nuit. L’épave du bateau a été localisée après plusieurs heures près du pont Marguerite, selon la télévision publique hongroise M1.



L’accès au Danube dans la zone était bloqué par les autorités, selon la télévision, qui a diffusé dans la nuit des images de véhicules de secours en intervention, les lumières de la police éclairant le fleuve sous une pluie battante. Une équipe de tournage d’un film a contribué à l’éclairage depuis un pont.



Mihaly Toth, un porte-parole du propriétaire du bateau naufragé, Panorama Deck, a indiqué à l’agence de presse hongroise MTI que le bateau faisait l’objet d’un entretien régulier et n’avait pas de problèmes techniques. « C’était une visite touristique de routine », a-t-il dit.



L’accident s’est produit entre le pont des Chaînes, le plus célèbre de la capitale hongroise, et le pont Marguerite qui relient la vieille ville de Buda et le district de Pest.



Il s’agit d’un secteur prisé pour les excursions fluviales avec pour principale attraction le monumental Parlement de Hongrie, illuminé la nuit, dont la silhouette se dresse sur la rive orientale du Danube.



Dans un communiqué sur sa page Facebook, le gouvernement hongrois a exprimé ses condoléances aux familles des victimes sud-coréennes.



Le président sud-coréen Moon Jae-in a demandé que « toutes les ressources disponibles soient déployées » pour venir en aide à ses compatriotes.



La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-wha est attendue vendredi à Budapest avec une équipe de 18 responsables sud-coréens pour aider les autorités hongroises, a rapporté l’agence sud-coréenne Yonhap.



Ildiko Horvath, secrétaire d’État hongroise à la Santé, s’est rendue dans la nuit sur les lieux, où du personnel de l’ambassade de Corée était également présent afin d’assister les secours, notamment pour l’identification des victimes.