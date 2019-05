Bruxelles prête à accueillir l’Albanie et la Macédoine du Nord

Bruxelles — La Commission européenne a plaidé mercredi pour une ouverture sans plus attendre des négociations d’adhésion à l’UE de l’Albanie et de la Macédoine du Nord, jugeant que ces pays avaient fait les efforts demandés par les 28, qui auront le dernier mot. Plusieurs pays freinent cette perspective. Il y a un an, à l’issue de discussions difficiles, les pays membres de l’UE avaient donné leur feu vert à une ouverture des négociations, mais seulement en juin 2019, et en l’assortissant de nombreuses conditions. Il avait notamment été demandé à Tirana de redoubler d’efforts dans la lutte contre le crime organisé et la corruption et à Skopje de finaliser l’accord sur le nom de la Macédoine du Nord, au coeur d’un long litige avec la Grèce.