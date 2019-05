L’explosion d’un colis piégé déposé dans une rue piétonne de Lyon, vendredi en fin d’après-midi, a fait huit blessés dont la vie n'est pas en danger, selon des sources concordantes.



« On s’oriente effectivement vers un colis piégé », a déclaré à l’AFP une porte-parole du parquet, confirmant des informations de la presse locale, tandis que le procureur de la République à Lyon, Nicolas Jacquet, se rendait sur les lieux.



Un premier bilan officiellement fourni par les autorités locales faisait état de « huit blessés légers ».



Le président français Emmanuel Macron a qualifié d’« attaque » cette explosion.



« Il ne m’appartient pas d’en faire le bilan, mais a priori, aujourd’hui, à ce stade, il n’y a pas de victime. Il y a des blessés, donc je veux avoir évidemment une pensée pour les blessés, leurs familles », a déclaré M. Macron, sans autres précisions, en introduction à une interview en direct sur une chaîne YouTube retransmise à la télévision.



Selon une source policière, le colis piégé contenait « des vis ou des boulons » et a été déposé devant une boulangerie à l’angle de deux rues au cœur de cette ville, l’une des plus grandes de France.



Le secteur a été évacué et bouclé par les forces de l’ordre.

D’autres détails suivront.