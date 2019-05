Lancement des élections européennes aux Pays-Bas et au Royaume-Uni

Photo: Omer MESSINGER Agence France-Presse

La Haye — Le Royaume-Uni et les Pays-Bas ouvraient le bal des élections européennes jeudi. Les travaillistes néerlandais ont déjoué les pronostics et devancé jeudi les libéraux et les populistes, dont les sondages et les analystes annonçaient la victoire, selon les premières estimations. Le Parti travailliste de Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne, avec 18,1 % des suffrages, devrait remporter 5 des 26 sièges alloués aux Pays-Bas. Ces élections se déroulent jusqu’à dimanche dans tous les pays de l’UE, où plus de 400 millions d’électeurs voteront dans 28 pays pour élire 751 députés.